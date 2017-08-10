Международный гроссмейстер по шашкам Ион Доска выиграл Международный турнир „Йыгеве-2017”, который проходил в Эстонии. Многократный чемпион Республики Молдова одержал пять побед в восьми партиях, передает IPN.

В турнире приняли участие три чемпиона и вице-чемпион мира. В общей сложности было более 30 участников. Ион Доска завоевал пять побед в восьми партиях. Решающей стала двойная победа Иона Доски в партии с нынешним чемпионом Европы, четырехкратным чемпионом мира Николаем Струковым из России.

Ион Доска является многократным чемпионом Республики Молдова. Он единственный, кто выиграл национальный чемпионат, не имея ни одного поражения и ни одной ничьей, победив во всех партиях. Он является обладателем Кубка СССР (1980 и 1990 годов), чемпионом Советского Союза (1991) в русских шашках, призером Чемпионатов мира по универсальным шашкам, чемпионом мира (1999) по универсальным шашкам, чемпионом Соединенных Штатов Америки по польским шашкам (2000). Является многократным чемпионом Молдовы по русским шашкам. В 2015 и в 2016 годах Ион Доска завоевал титул чемпиона мира по шашкам среди ветеранов в Болгарии.