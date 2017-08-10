Молдова не имеет другого выбора, кроме соблюдения меморандума с МВФ, мнения

Республика Молдова не имеет другого выбора, кроме соблюдения меморандума, подписанного с Международным валютным фондом. С таким рейтингом, Республика Молдова не может брать кредиты в других международных банках. Такое мнение прозвучало в ходе передачи „Watchdog” на телеканале TV8, передает IPN.

По мнению аналитика Виктора Чобану, в современных условиях Республика Молдова не имеет выбора. Международный валютный фонд отвечает на запросы правительств в качестве последнего кредитора, когда платежный баланс является недостаточным и не видны другие ресурсы. По его словам, с таким рейтингом Республика Молдова не может брать кредиты от других международных банков. „Было бы глупо не брать эти деньги, которые по сравнению с коммерческими банками выдаются под очень выгодный процент. Здесь не существует дилеммы и альтернатив”, - сказал аналитик.

Директор программ Центра Expert Grup Александру Фалэ считает, что меморандум, подписанный Республикой Молдова с МВФ, не предполагает очень большие суммы денег. „Одним из наиболее важных аспектов меморандума с МВФ является сам факт того, что он представляет собой „зеленый свет” для других внешних доноров, которые могут финансировать Республику Молдова”, - сказал Александру Фалэ.

По его словам, это очень важно. „Если внимательно посмотреть на некоторые события последних лет, мы видим, что государственные инвестиции тесно связаны с внешним финансированием. А внешние финансирования идут в основном на финансирование этих государственных инвестиций”, - отметил директор программ Центра Expert Grup.

В ноябре прошлого года Международный валютный фонд одобрил соглашение на три года с Республикой Молдова, которое направлено на поддержку программы экономических и финансовых реформ государства. Таким образом, Республика Молдова получила доступ к общей сумме в 129,4 млн. специальных прав заимствования, что равно примерно 178,7 млн. долларов США, или 75 процентам от доли Республики Молдова в МВФ.