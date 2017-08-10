На выходные объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с жарой

Государственная гидрометеорологическая служба вынесла сегодня, 10 августа, предупреждение о желтом уровне метеоопасности в связи с жаркой погодой на последние три дня этой недели (11-13 августа).

В сообщении синоптиков указано, что с 11 по 13 августа на большей части Республики Молдова максимальная температура воздуха достигнет отметки в +33 градуса Цельсия и выше.

Отметим, что в соответствии с прогнозами погоды, в следующие три дня ожидается, что столбик термометра поднимется до +35 градусов на юге, +34 градусов в центре страны и +33 градусов на севере республики.

Небо в основном будет ясным. Осадков не ожидается, за исключением воскресенья, когда возможны дожди на севере Молдовы.

В начале следующей недели температура воздуха незначительно снизится. В этот период в северной части республики возможны осадки в виде дождя.