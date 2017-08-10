Во что обходится налогоплательщикам содержание здания Парламента Республики Молдова

Более двух миллионов леев были потрачены за первые шесть месяцев нынешнего года на содержание главного офиса высшего законодательного форума страны.

Секретариат Парламента Республики Молдова ответил на запрос редакции портала Deschide.MD касающегося затрат, связанных с содержанием здания высшего законодательного форума страны. В течение зимне-летней сессии было потрачено намного больше средств, ввиду затрат, связанных с отопительным сезоном. Если в начале календарного года затраты по обеспечению человеческих условий для народных избранников составляют более чем полмиллиона леев, то уже в течение весны-лета они составляют менее 200 000 леев.

Ниже представлены расходы за период с января по июнь месяц года нынешнего.

Январь - 524 457 леев

Февраль - 467 892 леев

Март - 374 260 леев

Апрель - 311 783 леев

Май - 198 895 леев

Июнь - 158 832 леев

Общая сумма данных затрат составляет не много не мало 2 миллиона 36 тысяч 119 леев.

Напоминаем, что Парламент Республики Молдова является представительным органом верховной власти страны, и единственным государственным законодательным органом, состоящим из 101 депутата, избираемые по партийным списка, на 4-летний срок. Депутаты Парламента РМ выбираются прямым и тайным голосованием, гражданами страны, достигшими избирательного возраста. Глава Парламента выбирается 52-мя голосами депутатов.

Работа высшего законодательного органа происходит следующим образом: в течение года проходят две сессии – осенне-зимняя (с сентября по декабрь), и весенне-летняя (с февраля по июль). Январь и август считаются месяцами отдыха.

Здание, в котором в настоящее время находится Парламент Республики Молдова, было построено в конце 70-х годов прошлого века, и предназначалось для главного офиса Центрального Комитета Коммунистической Партии Молдавской Советской Социалистической Республики. Авторами проекта выступили Александр Черданцев и Григоре Босенко. В конце 90-х годов ушедшего столетия, здание в прежнем виде было передано в распоряжение Аппарата Президента Республики Молдова, а затем, позже в нем расположился парламент страны. Вследствие антикоммунистических выступлений произошедших 7 апреля 2009 года, здание подверглось актам вандализма, и было подожжено.

Спустя несколько лет было принято решение о проведении в здании парламента ремонтно-строительных работ. Офис главного законодательного форума страны подвергся незначительной реконструкции и был адоптирован для работы связанной с основной деятельностью указанного государственного института. В настоящее время, в связи с незавершенностью на все сто процентов работ по реконструкции и восстановлению здания, оно находится на балансе самого парламента. После окончательного завершения всех видов реконструкций и строительств, все вопросы, связанные с содержанием данного комплекса перейдут в компетенцию Правительства Республики Молдова.