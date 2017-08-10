Адвокатская фирма Popa și Asociații сообщает, что Влад Филат подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В иске Влад Филат обращает внимание на тот факт, что во время судебного процесса были нарушены его права, гарантированные Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Влад Филат отмечает, что, несмотря на то, что был избран депутатом в основе демократических выборов, лишение его иммунитета и отзыв мандата депутата было сделано с грубым нарушением внутреннего права. В то же время бывший лидер ЛДПМ просит установления нарушения права на справедливый суд. В запросе Влад Филат отмечает и нарушение принципа публичности судебных заседаний тем, что подавляющее большинство заявлений о слушаниях свидетелей и проведении специальной экспертизы были отклонены без какой-либо конкретной мотивации. Не был соблюден принцип равенства средств с обвинением. Влад Филат обращает внимание ЕСПЧ на то, что судьи не представили гарантии беспристрастности.

В заявлении отмечается также нарушение права на уважение частной и семейной жизни. Были намеренно опубликованы в прессе некоторые документы из дела, и на всем протяжении уголовного процесса он появлялся в наручниках и в окружении чрезмерного числа сотрудников в масках. „Это навязало общественному мнению идею виновности Влада Филата. Таким образом, была нарушена не только его частную жизнь, но и имидж”, говорится в заявлении.

Бывший премьер-министр жалуется и на содержание его в предварительном аресте во время процесса без существования доказательств какого-либо реального риска для того, чтобы расследование и судебное разбирательство проводились бы только в условиях лишения свободы. Представитель Влада Филата в ЕСПЧ, адвокат Игорь Попа уверен, что суд обяжет национальный суд пересмотреть дело Влада Филата, и он будет восстановлен в правах. В 2015 году Влад Филат подал жалобу в ЕСПЧ против нарушения условий содержания в Тюрьме № 13 и незаконного задержания и арест.