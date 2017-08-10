Молодая женщина с Ботаники заколола своих детей и перерезала себе вены

На Ботанике произошел леденящий кровь случай. 36-летняя женщина заколола обоих своих детей, годовалую дочь и 12-летнего сына, а затем попыталась покончить с собой.

Все случилось около 2:30. По данным полиции, 36-летняя женщина несколько раз воткнула нож в грудь своей годовалой девочки, а потом заколола и сына в возрасте 12 лет, нанеся ему удары ножом по всей поверхности тела, передает protv.md.

После этого женщина перерезала себе вены, пытаясь покончить с собой.

Полиция сообщила, что муж женщины попросил свою мать проведать его жену, потому что, во время телефонного разговора, она жаловалась на плохое самочувствие. Придя на место происшествия, свекровь женщины вызвала скорую и помешала женщине покончить с собой.

Малышка была отправлена в Институт матери и ребенка и помещена в реанимацию с множественными ножевыми ранениями. Мальчика госпитализировали в детскую больницу им. В. Игнатенко в чрезвычайно тяжелом состоянии, с многочисленными ранами по всему телу.

По словам сотрудников неотложной медицинской помощи, женщина была доставлена в больницу около 5:00 с обширным кровотечением и помещена в реанимацию, а затем прооперирована и подключена к аппарату искусственного дыхания.

После того, как женщина придет в себя, ее обследует психиатр.

По данному случаю было открыто уголовное дело о попытке убийства.