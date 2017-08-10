Адвокатам Шевчука не дали ознакомиться с материалами уголовного дела

Молдавским адвокатам бывшего лидера Приднестровья Евгения Шевчука отказано в ознакомлении с материалами уголовного дела против него.

Как передает агентство "Инфотаг", экс-чиновник, скрывающийся от судебного преследования в Молдове, выложил в facebook ответ начальника Следственного комитета (СК) непризнанной ПМР Вячеслава Бынзаря на запрос его адвокатов с просьбой о допуске к материалам.

Из документа СК следует, что уголовные дела о преступлениях, в которых подозревается бывший лидер, объединены в одно производство. Дело содержит сведения, которые отнесены к государственной тайне и которым присвоен гриф "секретно". А по местному законодательству к участию в судопроизводстве не допускаются адвокаты иностранных государств по делам, в которых затрагиваются вопросы, связанные с государственной тайной".

Шевчук считает, что председатель СК "изобретает способы прикрыться гостайной, его решение притянуто за уши и незаконно".

Он считает, что власти региона намерены "провести следствие в закрытом режиме, с подконтрольными в Приднестровье адвокатами и провести позже закрытый же суд".

Евгений Шевчук 27 июня тайно покинул Приднестровье и бежал в Молдову. Он возглавлял регион с 2011 по 2016 гг. Сейчас его подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах. 28 июня Верховный совет по просьбе прокурора Приднестровья лишил Шевчука неприкосновенности. В свою очередь Шевчук считает, что его заказал глава холдинга "Шериф" Виктор Гушан.