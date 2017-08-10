Додон: Запад тратит миллионы на пропаганду

Президент Игорь Додон выразил недовольство тем, что запад активно финансирует неправительственные организации ( NGO) и СМИ Молдовы. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал на своей странице в facebook, ссылаясь на отчет Национального фонда демократии (National Endowment for Democracy) США.

Согласно официальным данным, опубликованным президентом, в 2016 г. этот американский фонд потратил более $2 млн. на спонсирование неправительственных организаций и СМИ Молдовы.

Среди них - портал журналистских расследований RISE Moldova - $43 265; новостной портал NewsMaker -$77 700; печатное издание с сайтом ЕSP.md - $30,100; портал Moldova.org - $38 000; Ассоциация PROMO-LEX - $75260; National Democratic Institute (NDI) - $232 000; Ассоциация Независимой Прессы (API) - $54600; Институт Публичных Политик (IPP) - $36 700; Transparency International Moldova - $38 050; неправительственная организация Contact - $31 000; неправительственная организация "Перспектива" - $19 350; Независимый центр журналистики - $38 020; неправительственная организация Piligrim-Demo в Гагаузской автономии - $22 955; неправительственная организация Certitudine - $28 450.

Кроме того, огромные средства были выделены Фондом на реализацию целого ряда проектов по "содействию развитию гражданской активности", "повышению квалификации гражданских активистов", "развитию гражданской активности на севере Молдовы", "укреплению независимой журналистики", "защиту прав человека", "развитие демократии в Гагаузской автономии".

"Внимательно проанализируйте, друзья. Финансирование лишь из одного источника составило миллионы и десятки миллионов леев. А кто-то говорил, что борется с пропагандой. Какой была бы реакция "гражданского общества" и "независимой прессы", если бы что-то подобное позволила себе Россия?", - задался вопросом президент.

Правящая в Молдове коалиция намерена осенью принять закон о борьбе с российской пропагандой. Документ предусматривает запрет на трансляцию в Молдове всех информационных и информационно-аналитических программ российских телеканалов. Правительство уже одобрило законопроект и направило его на рассмотрение парламента. Президент Игорь Додон заявил, что, в случае принятия, намерен блокировать закон и не будет его промульгировать