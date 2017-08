Главная Молдова попала на страницы американской прессы из-за того, что продает свое гражданство The Washington Post интересуется, какому числу людей из России и Ирана даст гражданство наша страна 10 августа в The Washington Post вышла заметка под названием «Молдову критикуют за то, что она предоставляет гражданство за наличные». В заметке говорится о том, что антикоррупционная группа раскритиковала молдавское правительство за то, что оно предоставляет гражданство людям, инвестирующим в это юго-восточное государство. «Так, люди, инвестирующие 100 тысяч евро, покупают недвижимость или кредитуют государство на 250 тысяч евро за 5 лет, могут получить гражданство. Правительство Молдовы, одной из беднейших стран Европы, где средняя зарплата составляет 315 долларов, вынуждено собирать деньги», - говорится в статье. Поясняется, что парламент Молдовы внес поправки в законодательство 26 декабря. Спусть 6 месяцев поправки вступили в силу. «Вячеслав Негруца из Transparency International Moldova сообщил Associated Press, что такие меры могут «легализовать грязные деньги» в бывшей советской республике, где коррупция на высочайшем уровне», - отмечается далее. По словам аналитиков, говорится в заметке, закон также может позволить гражданам из России и других бывших советских стран или Ирана свободно путешествовать в Евросоюз. «Президент Молдовы Игорь Додон посетил Москву и Тегеран за последний месяц и хочет развивать более близкие отношения с правительством этих стран». «Закон предусматривает, что до 5 тысяч людей могут получить гражданство, инвестировав деньги, но не уточняет, какая это цифра, — за год или всего», - говорится в заметке The Washington Post. Павел МУНТЯН

