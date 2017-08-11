Момент истины в деле Влада Филата

Адвокатский дом Popa și Asociații объявил о том, что бывший премьер-министр Влад Филат обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а решение об этом было принято самим экс-премьером, в контексте вынесения молдавскими магистратами незаконного обвинительного приговора.

Я не судья, не прокурор, и ни эксперт по правам человека, но судя по тому, как проводился судебный процесс по делу бывшего премьера, я уверен, что Республика Молдова проиграет дело в ЕСПЧ.

Но начнем по порядку. Первое – адвокаты Влада Филата утверждают, что, несмотря на то, что он был избран членом парламента в ходе демократических выборов, его незаконно лишили депутатского мандата и неприкосновенности. Настоящая причина, по которой его лишили неприкосновенности, известна всем, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой – это было сделано, чтобы подчеркнуть вину бывшего премьера, чтобы унизить его (также как с лишением его Ордена Республики), и изменить статус его дела.

Два – адвокаты ссылаются на нарушение права на справедливое судебное разбирательство, особенно подчеркивая что процесс по делу Влада Филата проводился «за закрытыми дверями, и он стал жертвой процесса, который проходил в подпольных условиях, ему запретили общаться со СМИ». В этом направлении суду поступали многочисленные обращения, в том числе от НПО, но, ни одно из них не было принято к сведению! Если бы процесс был бы открытым, Влад Филат мог бы рассказать много чего, что выставило бы его в абсолютно ином свете! Кто-то хотел, чтобы он молчал, и это было сделано!

Три – адвокаты утверждают, что подавляющее большинство ходатайств о слушании свидетелей и проведении экспертиз были отклонены без объяснения причин и не было соблюдено правило равного оружия с обвинением. Не является ли это прямым доказательством того, что Владу Филату вынесли несправедливый приговор в несправедливом процессе?

Четыре – адвокаты Влада Филата говорят также о нарушении права их клиента на частную и семейную жизнь. В его случае были намеренно опубликованы некоторые материалы дела. Даже студент юридического факультета при поверхностном рассмотрении дела поймет, что более серьезных случаев нарушения этих прав в истории Молдовы не было.

Пять – адвокаты Влада Филата также говорят, что их клиента безосновательно держали под предварительным арестом в течение всего разбирательства, чтобы «устранить его с политической арены страны». Кто-то сомневается, что именно это стало реальной причиной? Думаю, нет!

Мы можем отметить и другие важные аспекты, что касаются дела Филата и его обращения в ЕСПЧ, но не знаю, стоит ли. Все, что мы можем сказать, это то, что дело Влада Филптп перешло на другой уровень – международный, где молдавская юстиция и политический фактор уже бессильны. Несомненно, Влад Филат выиграет этот процесс в ЕСПЧ. Да, экс-премьер будет реабилитирован, ему будут возмещены расходы, и скорее всего, он получит компенсацию морального ущерба, но все-таки остаются два важных вопроса: 1) Кто вернет Владу Филату украденное продажным правосудием время? 2) Кто ответит за проигранное в ЕСПЧ Молдовой дело, кто вернет средства, что будут выплачены государством?

Думитру Спэтару