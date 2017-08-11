Виталия Павличенко: Прорумынские и проевропейские силы должны создать общий блок

В Республике Молдова ничего не изменится, если прорумынские унионистские и проевропейские силы не объединяться в общий блок, который оказал бы сопротивление Партии социалистов и Демократической партии. Об этом заявила председатель Национал-либеральной партии Виталия Павличенко в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

Виталия Павличенко отметила, что возглавляемое ею политформирование имеет несколько формул, которых рассматривает как возможные на парламентских выборах 2018 года. „Одна из них, с какой из проунионистских и проевропейских партий захочет идти вместе с единым кандидатом, чтобы не было в одном округе несколько кандидатов, потому что в этом случае победит кандидат от социалистов или демократов”, - сказала председатель НЛП.

По ее словам, другой вариант-это создание блока только с унионистскими партиями и третья возможность это блок с партиями, которые не обязательно являются унионистскими, как это было на президентских выборах.

Виталия Павличенко утверждает, что осенью текущего года планирует организовать „круглый стол” на который пригласит всю внепарламентскую оппозицию для дискуссии.