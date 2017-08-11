Киртоакэ возмущен тем, что его подчиненные, фигурируют в деле как свидетели

Отстраненный от должности мэр Кишинева Дорин Киртоакэ проведет под домашним арестом еще 30 суток. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Сторона защиты, в свою очередь, намерена обжаловать вердикт в Апелляционной палате.

Сам градоначальник решение считает необоснованным. К тому же он возмущен тем, что другие подследственные, в том числе его подчиненные, фигурируют в деле как свидетели, пишет prime.md.

"Я не понимаю, как обвиняемые по моему делу являются свидетелями. Я имею в виду Грозаву, Гамрецкого и Пинчевского. У прокуратуры нет доказательств, это пустое дело", - сказал временно отстраненный мэр г. Кишинева Дорин Киртоакэ.

Прокурор настаивает - обвиняемый Киртоакэ уже пытался повлиять на ход следствия. И это один из аргументов в пользу необходимости продления ареста.

"Он вынес решение об отстранении от должности своего подельника Игоря Гамрецкого. Следствие подобного не требовало, но он сослался на закон, заявив, что действует по запросу прокурора. Мы уверены: таким образом он пытался запугать свидетеля - чтобы тот изменил свои показания", - сказал прокурор Дмитрий Робу.

Дорин Киртоакэ обвиняется в коррупции. Он проходит по делу о платных парковах в столице. Следующее судебное заседание намечено на сентябрь.