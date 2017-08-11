США выделили Нацармии Молдовы $1,6 млн на модернизацию учебного центра в Бульбоаке

Молдавские военнослужащие получат современный полигон для подготовки к миротворческим операциям. Для этого модернизируют учебный центр в Бульбоаке. Финансировать работы согласились США. Они выделили Национальной армии грант в миллион 600 тысяч долларов.

Модернизируют полигон в рамках глобальной инициативы для миротворческих операций. Ее запустили в 2012 году.

Когда российские СМИ растиражировали новость, что в Бульбоаке будут обучать военных для боевых действий на Днестре, с инспекцией на полигон прибыл посол США в Молдове Джеймс Петтит. Он уверен: вокруг этой темы возникли недоразумения.

"Наша основная цель - улучшить условия в вооруженных силах. Мы хотим, чтобы Национальная армия была лучше подготовлена к миротворческим миссиям. Все объекты предназначены для обучения, никаких угроз нет", - сказал посол США в РМ Джеймс Петтит.

Планируется капитально отремонтировать здания, построенные в 1992 году. Уже объявлен тендер на проведение работ. А обучать на военной базе станут миротворцев.

"Установка КПП на въезде в городок, проверка машин и людей, в том числе проверка улиц и зданий на наличие мин, а также их разминирование", - отметил и.о. начальника Генштаба Нацармии Эдуард Охладчук.

Проект предусматривает расширение казарм, они смогут вместить 450 военнослужащих. Будут помещения и для женщин. Появится на полигоне и своя очистная станция.

"Будет почти 50 мест для женщин- военнослужащих. Раньше он располагались в переоборудованной аудитории".

Три года назад в Бульбоаке при финансовой поддержке США обустроили современные стрельбища.

"При ударе мишень автоматически падает. Все результаты регистрирует операционная система. При необходимости их можно распечатать, например, для вычисления среднего балла", - сказал и.о. командира учебного центра Сергей Герваш.

В модернизацию военной базы уже вложили миллион 200 тысяч долларов. Джеймс Петтит опроверг информацию, что США закрыли программы по финансовой поддержке молдавской армии.

"Мы не прекращали финансирование. В этом году Национальная армия Молдовы, к сожалению, не участвовала в учениях за рубежом. Мы обсуждаем этот вопрос. Надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация изменится", - добавил посол США в РМ Джеймс Петтит.

США предоставляют Молдове на поддержку развития Национальной армии 12 миллионов 700 долларов ежегодно.