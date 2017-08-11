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Общество
Шокирующие подробности нападения матери на собственных детей
11.08.2017

Шокирующее преступление произошло на Ботанике. Женщина напала с ножом на собственных детей, а затем пыталась покончить с собой. Все трое - в больнице в тяжелом состоянии. Мать пришла в сознание, но говорить о случившемся отказывается. Вменяема ли она - установят психиатры. 

В полиции говорят, что все произошло в среду поздно вечером, когда отца дома не было. Женщина ударила ножом годовалую дочь и нанесла множество ударов 12-летнему сыну. Затем - попыталась свести счеты с жизнью. Обнаружила их свекровь, которой позвонил обеспокоенный сын.

Состояние старшего ребенка, по словам врачей, крайне тяжелое.

"Мальчика увезли в операционную. У него многочисленные ножевые ранения, геморрагический шок. В прогнозах мы пока сдержаны", - сказал хирург детской больницы им. В.Игнатенко Виталий Михэлчану. 

Мать тоже в критическом состоянии. В больницу ее привезли с острой кровопотерей.

"Ее направят на психиатрическую экспертизу. Мы уже направили запрос в психиатрическую больницу, чтобы выяснить, стояла ли она на учете", - отметила пресс-секретарь муниципальной полиции Наталья Стати. 

Соседи семьи шокированы случившимся.

Полиция открыла уголовное дело.


 
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