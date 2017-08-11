Криолиполиз - новый способ борьбы с жиром набирает популярность в Молдове

В Молдове набирает популярность новый способ борьбы с лишним весом - криолиполиз или разрушение жировых клеток по воздействием холода. Специалисты говорят, что процедура позволяет вернуться в форму быстро и безболезненно, и преимущества методики уже оценили десятки женщин и мужчин. Но есть противопоказания.

Эта женщина решилась на криолиполиз перед отпуском. Привлекла ее возможность быстрого эффекта.

"Мне предстоит поездка, и поняла, что это такой экспресс-метод похудения. Немножко беспокоит зона живота. Вот сегодня решила поработать именно с этой зоной".

Температуру воздействия каждому клиенту подбирают индивидуально. Диапазон - от минус одного до минус семи градусов.

"Смысл этой процедуры заключается в том, что идет холодовое воздействие на жировую прослойку. Жидкая структура клетки превращается в кристаллы, ее расширяет и губит мембрану, то есть идет разрушение жировой клеточки", - сказала специалист по аппаратной косметологии Ольга Рец.

Рекомендована процедура только если жировой слой - больше пяти сантиметров. При этом есть противопоказания.

"Процедуру ни в коем случае нельзя выполнять, если есть повреждения кожного покрова, также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, если есть хронические заболевания процедуру выполнять не стоит, при третьей стадии ожирения процедура не выполняется", - продолжила Ольга Рец.

Не стоит забывать и о методах поддержания полученного результата.

"Для того, чтобы получить желаемый эффект, необходимо максимум пять таких процедур. Первые результаты появятся уже через месяц. Ну а для того, чтобы их удержать, рекомендуется правильное питание, занятия плаванием, а также прогулки на свежем воздухе".

Занимает каждый сеанс 40 минут. Стоит одна процедура 600 леев.