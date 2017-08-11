В Молдове нет риска по части потребления яиц домашней птицы

В последние дни из магазинов ряда европейских стран были изъяты и уничтожены миллионы яиц домашней птицы по причине их заражения фипронилом.

Это токсичный инсектицид, использование которого запрещено для животных и птиц, предназначенных для употребления в пищу. Как правило, фипронил применяют для борьбы с клещами, блохами и вшами. Директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) Георге Габерь утверждает, что яйца, импортируемые в Республику Молдова, не предназначены употреблению в пищу, их закупают для инкубации и они строго проверяются, передаёт trm.md.

«Потребление яиц в Молдове не содержит никакого риска для потребителей. В Европейском союзе при производстве яиц используются особые технологии, с чем и связана возникшая проблема. У нас, однако, яйценоских птиц выращивают в клетках, и такие проблемы отсутствуют», - отметил Георге Габерь.

Республика Молдова импортирует большие количества птичьих яиц из Германии, а в этой стране выявлены продукты, заражённые инсектицидом фипронил.

Согласно информации, появившейся в международных СМИ, источником заражения яиц стал порошок, выпущенный в Бельгии, который использовался для дезинфекции птицеферм. В него незаконно был добавлен фипронил.

Министр сельского хозяйства Германии заверил, что для здоровья населения опасности нет, однако ситуация воспринимается очень серьёзно, в то время как федерация фермеров животноводства утверждает, что реакция властей преувеличена.