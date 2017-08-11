Урожай винограда в нынешнем году на 19% больше

Урожай винограда в Молдове в нынешнем году оценивается в 410 тыс. т - на 19% больше прошлогоднего.

Таково мнение отраслевого совета по винограду и вину, заседание которого состоялось в четверг в минсельхозе.

Согласно его сообщению, цитируемому агентством "Инфотаг", урожай столового винограда составит 90 тыс. т, винных сортов - 280 тыс. т и изабельных - около 30 тыс. т. Порядка 300 тыс. т гроздьев планируется отправить на переработку.

По мнению специалистов, погодные условия для выращивания винограда в этом году были удовлетворительные, но кроме проведенных до сих пор 7-8 опрыскиваний для защиты от болезней необходимо еще как минимум два.

Расходы на содержание виноградников возросли и составили в агрохозяйствах 35-37 тыс. леев на гектар, а у фермеров - 28-30 тыс. При урожайности 8 т/га себестоимость килограмма винограда европейских сортов составит 4-4,5 лея, а изабельных - 2-2,25 лея. Исходя из этого, для рентабельности виноградарям необходимо продавать продукцию не менее чем по 4,5 лея/кг, а для сортов для производства вина с наименованием по месту происхождения и с содержанием сахара более 200 г/дм3 - еще выше.

На заседании также отмечалось, что в республике принята нормативная база для внедрения Регистра винограда и вина, протестирован soft его информационной автоматизированной системы и в 2018 г. регистр должен функционировать. Для этого необходимо активизировать деятельность по внесению в регистр виноградников и выращиваемых сортов винограда юридическими лицами.