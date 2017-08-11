Игорь Волницки: США не очень рады „дружбе” с молдавскими властями

Соединенные Штаты Америки не очень рады „дружбе” с молдавскими властями, но принимают их как партнера, с правом принятия решений до выборов, которые могут принести другие силы к власти. Такое заявление сделал политический аналитик Игорь Волницкийв ходе передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, цитируемом IPN.

По мнению аналитика, США ищут непосредственный интерес, а это предполагает, что нужно иметь партнеров среди принимающих решения сторон. ”Я не думаю, что США очень рады „дружбе” с молдавскими властями, потому что США, как и европейцы, очень хорошо понимают, что означает нынешние власти в Республике Молдова”, - сказал Игорь Волницки.

Аналитик добавил, что США, вероятно, хотели бы партнеров, которые имеют больше доверия в Молдове, как Майя Санду, Андрей Нэстасе или другие силы. „До тех пор, пока эти силы не придут к власти, США предпочитают открыто работать с теми, на которых могут рассчитывать на данный момент”, - заявил аналитик.

Молдова находится в необычном контексте, которого никто не мог предвидеть даже год назад – если удастся Украине приблизиться быстро к НАТО, в 2020 году, Республика Молдова станет полоской земли между двумя государствами-членами Североатлантического альянса. „Хуже то, что Молдова имеет территорию, контролируемую сепаратистским режимом. Молдова имеет на своей территории иностранное военное присутствие, даже если в Конституции предусмотрен принцип нейтралитета. И более того, в восточных районах Республики Молдова есть самый большой неконтролируемый склад оружия в Европе. Вот все это показывает, насколько важной является страна Республика Молдова для НАТО, потому что все это может оказаться внутри альянса”, - заявил Игорь Волницки.

Именно поэтому, по мнению аналитика, США ожидают результаты следующих выборов в Республике Молдова, которые могут иметь место в конце 2018 или в начале 2019 года”. Но пока установится новая власть, будет уже середина 2019 года. Это означает, что остается очень мало времени, всего лишь год, до ориентировочного срока, которого определила Украина для вступления в НАТО, и которого кажется, одобрили и США, и Североатлантический альянс.