Что лучше: шуршание денег или звон монет?

Национальный банк Молдовы (НБМ) намерен до конца года ввести в обращение монеты номинальной стоимостью в один и два лея, а в ближайшие 3-5 лет, возможно, появятся и монеты в пять и десять леев.

Там объясняют это решение тем, что у однолеевой купюры низкий уровень безопасности и высокая изнашиваемость. Эксперты согласились с этими аргументами, но отмечают, что это нужно было сделать еще 10 лет назад, сэкономив не менее чем $7 млн. Тем не менее это - рациональный и правильный ход сегодня. Правда, вряд ли гражданам Молдовы будет удобно пользоваться таким количеством мелочи.

До конца 2017 г., по рекомендации Международного валютного фонда (МВФ), Национальный банк Молдовы собирается заменить купюру достоинством один лей на монету и ввести двухлеевую. Причина такого обмена - недолговечность бумажных денег и низкий уровень безопасности, а их низкая номинальная стоимость не позволят выпускать банкноты с более высоким уровнем безопасности. Самая ходовая однолеевая купюра служит один-полтора года. Не больше года продолжительность жизни и у десяти леев. Между тем монеты могут сохранить свой товарный вид от 10-15 до 30 лет.

В своем блоге экономист IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ отметил, что Молдове следовало заменить банкноту номиналом в один лей на монету еще в 2004-2008 гг., потому что чем ниже номинал банкноты, тем чаще она используется в розничных платежах и переходит из рук в руки и, соответственно, быстрее изнашивается.

«В итоге Нацбанк тратит почти 75% расходов по замещению банкнот на банкноты достоинством в один лей. Если мы немедленно не заменим ее, бюджет будет ежегодно терять $ 15-25 млн. на замену изношенных леевых банкнот», - уверен эксперт. То есть введение однолеевых монет позволит уменьшить расходы по содержанию денег минимум в два раза. А введение в оборот двухлеевой монеты сократит количество денежных единиц, необходимых для операций, на 33,4%.

Он обратил внимание, что национальные банки других стран, когда вводят в обращение новые банкноты или монеты, используют так называемую D-метрическую модель - модель бинарно-децимальных триплетов (1 — 2 — 5, 10 — 20 — 50), которая используется для расчета номинального ряда банкнот и монет. Согласно этой модели, расчет необходимых номиналов банкнот и монет осуществляется на основе показателя средней однодневной заработной платы (D) в стране по формулам:

D/1000, D/500, D/200, D/100, D/50, D/20, D/10, D/5, D, 2D, 5D, 10D ...

- Монетарные органы Молдовы опаздывают с переходом на монеты. На графике видно, что еще три года назад нужно было начать процесс перехода с банкноты на 5-леевую монету, - говорит Ионицэ.

Считается, что максимальный номинал монеты должен быть по меньшей мере равен 50-й части среднедневной заработной платы - D /50. В 2004 г. среднемесячная зарплата была равна 1103 леям, а 50-я часть дневного заработка составляла 0,98 лея. Именно в этот период нужно было ввести в оборот банкноту достоинством в один лей. Согласно этой модели, купюра с минимальным достоинством не должна быть меньше 20-й части среднедневного заработка - D/20. В 2008 г. среднемесячная зарплата в Молдове составляла 2530 леев, а 20-я часть среднедневного заработка - 5,62 леев. То есть в 2008 г. минимальная купюра должна была быть номиналом в 5 леев. Таким образом, в 2004-2008 гг. согласно D-метрической модели, банкноту номиналом в один лей нужно было заменить на монету.

Впрочем, одиножды в 1992 -1993 гг. НБМ уже выпускал монеты номиналом в один и пять леев из плакированной никелем стали, но тогда этот проект провалился. От них отказались, т.к. их стали часто подделывать. Это не удивительно, учитывая их высокую покупательную способность. И не секрет, что монеты подделать легче, чем купюру. А для современной промышленности и с развитием технологий 3D-печати воспроизвести монеты из недорогостоящих металлов не составляет труда. Вопрос - сможет ли в этот раз Нацбанк уберечь их от подделок, остается открытым.

К переходу на монеты банк уже приступ, объявив конкурс на разработку эскизов новых монет. В нем смогли принять участие все желающие. В итоге было представлено 12 проектов. Лучшие эскизы отобрала комиссия Национального банка, и скорее всего, они могут появиться на будущих монетах.

О том, когда именно произойдет «замена», ЦБ пока не сообщает. Обещают, что до конца 2017 г. Неизвестно и то, как будут выглядеть и из чего изготавливаться новые монеты. На официальном сайте НБМ есть информация о материале, используемом для находящихся в обращении разменных монет. Так, 1,5,10,25 монеты изготавливаются из алюминия. 50 банов до 2 февраля 1998 г. также производили из алюминия, после чего стали чеканиться из плакированной латунью стали.

Но первоначально нужно разобраться с концепцией того, какими будут признаки защиты, т.к. все это повлияет на цену вопроса. И только потом, когда будет одобрен дизайн, новые монеты закажут, отчеканят, привезут, проверят и пустят в оборот.

История молдавского лейчика

29 ноября 1993 г. молдавский лей сменил молдавский купон. Обмен производился по курсу 1 лей = 1 тыс. купонов, которые сменили в свою очередь рубли. Название национальной валюты выбирали между леем и дукатом, т.к. еще во времена Молдавского княжества, на внутреннем и внешнем рынке водились иностранные серебряные и золотые монеты - дукаты, флорины, злоты. В XVII в. в Молдову проникла и нидерландская монета «leeuwendaalder», на которой был изображён лев. Жители Молдовы называли эти монеты леями, и это сыграло важную роль. После развала СССР денежную единицу в Молдове назвали леем. В 1867 г. это же название получила румынская валюта. У болгарского лева такая же этимология.

Сегодня в обращении находятся банкноты номиналом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 леев и монеты номиналом 5, 10, 25 и 50 банов.

Отличительной особенностью молдавских денежных купюр является то, что на их лицевой стороне – одно и то же изображение. Это - портрет правителя Молдавского княжества Стефана III Великого и белый круг, внутри которого напечатаны первые строчки известной баллады «Миорица»: «Pe-un picior de plai, Pe-o gura de rai…».

Дали добро

Эксперты к планам НБМ отнеслись спокойно. Доктор экономики Михаил Пойсик приветствовал этот шаг, назвав его «разумной идеей».

– Вы видите, что качество бумаги наиболее ходовых денег не идеально. В то же время монеты служат значительно дольше. Это - более рациональное решение и принятая практика. Да, первоначальные инвестиции будут значительными, но надо их соизмерить с периодом использования, ведь на печатание бумажных денег тратят немалые деньги при том, что экономика Молдовы сталкивается с более серьезными проблемами. Сегодняшнее укрепление молдавского лея, стабильность цен, обусловлены не реальной экономикой, а тем, что в экономике нет денег. Это никак не связано с увеличением поступления валюты. Вот это - реальная проблема! Экономика Молдовы находится в стагнации, - отметил Пойсик.

Эксперт финансового рынка Сергей Балабан считает, что от этого шага не стоит ждать значительных изменений.

- Возможно, это будет удобно для Нацбанка, и он что-то сэкономит на этом, соответственно, заработает. О какой сумме идет речь, даже банк пока не знает, но первоначальные затраты будет значительными, и нужно время, чтобы все окупилось. Нужно понимать, на что они рассчитывают. Сомневаюсь, что это будет удобно для населения в использовании, и тем, кто будет принимать монеты, - сказал он.

Эксперт Института Viitorul Сергей Гайбу сообщил, что переход на леевую монету никак не повлияет на инфляцию и цены.

- Даже доллар, евро теряют свою покупательную способность, а лей - тем более. Сегодня лей – одна из мелких купюр, поэтому изнашивается крайне быстро. НБМ недавно представлял данные, согласно которым набольшие затраты идут именно на эту денежную единицу - более 30% из всех купюр. Соответственно, металлические монеты изнашиваются намного меньше и очень часто используются в качестве разменных денег. Имеет смысл это сделать, чтобы сократить затраты Нацбанка по обслуживанию денежной массы. В среднесрочном периоде затраты уменьшатся.

Плюс есть такой исторический конфуз - лей очень похож на столеевую купюру. Это часто вызывает затруднения у людей преклонного возраста с плохим зрением. Да и фальсификаторы пользовались этим, чтобы извлечь выгоду. В Европе есть монеты достоинством в один и два евро. Есть смысл ввести их в Молдове. Хотим мы или нет, но это - уже разменная монета. Бумажный лей не сразу будет изъят и оборота, а по мере его естественного возвращения в Нацбанк.

Со временем, учитывая инфляцию, имеет смысл заменить и бумажные пять леев на монеты. Их будут использовать для мелких платежей, применять для размена более крупных денег, сдачи с бумажных денег. Поскольку в настоящее время инфляция является актуальной проблемой, то окупаемость инвестиций в этот проект будет быстрой из-за большого объема монет. Не принципиально, из какого метала их будут изготавливать. Основная стоимость заключается не в металле, а в матрице. Монета должна быть удобной в использовании – разменять и хранить в кошельке. Это перепроверено другими странами, а сам материал не имеет значения, - отметил Сергей Гайбу.

Тем не менее международные эксперты отмечают, что замена бумажных денег на монеты может привести к округлению цен в некоторых сегментах рынка. Психология человека такова, что «копейки» ассоциируются с мелочью, пусть, даже если монета номиналом в 10 леев. Вполне возможно, что будет неудобно пользоваться большим количеством мелочи, а у бизнеса появится желание округлить цены, чтобы сократить количество "железных" денег в обороте.

Будущие деньги

Также недавно губернатор Национального банка Серджиу Чокля заявил, что если удастся реализовать идею по введению монет номиналом в 1 и 2 лея, то, возможно, будет рассмотрен проект модернизации банкнот, которым нужна высокая степень безопасности. Не исключено, что деньги будут теперь не бумажными, а полимерными, которые и постирать не страшно. То есть банкноты будут проходить дополнительную обработку - пропитку полимером, который укрепит ее структуру.

В настоящее время, в более 20 странах мира используют подобные деньги, в том числе и Румынии. Не исключено, что может смениться и изготовитель молдавских леев – Центральный банк Франции. Скорее всего, говорят источники, что печатать деньги будут в Румынии. Отметим, что монеты в 50 банов из латуни чеканятся на Чешском монетном дворе, все остальные - на румынском. Да, полимер обойдется дороже, но банкноты смогут прослужить намного дольше и их сложнее будет подделать, уверяют в Нацбанке.

Также хотят изменить и сам дизайн молдавских купюр. На банкнотах планируется изобразить не только Штефана-чел-Маре, но и других выдающихся личностей. Внедрить проект предполагается в течение ближайших двух-трех лет.

Международные эксперты отмечают, что объем наличных денег ежегодно растет на 5-6%, но еще быстрее будет расти доля безналичных. Означает ли это, что исчезнут наличные деньги? Тут уже каждый должен выбрать для себя, какими деньгами удобнее пользоваться – наличными или использовать другой способ. По крайне мере, самые развитые страны мира, в том числе США, увеличивают долю денежной массы. Напомним, что банкнота в 500 евро выйдет из обращения. Уже со следующего года ЕЦБ прекратит выпуск банкнот, но они остаются законным средством платежа.