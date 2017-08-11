ЕС продлит сроки внедрения в Молдове трех проектов помощи

Сроки внедрения в Молдове трех проектов технической помощи Европейского Союза по оказанию поддержки в процессе создания зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли (DCFTA) с ЕС общей стоимостью в 7,5 млн. евро, планируется продлить на два года, передает NOI.md.

Для этого правительство Молдовы одобрило начало переговоров и подписание соответствующих поправок к Соглашению о финансировании между Молдовой и Евросоюзом по Программе поддержки создания DCFTA, подписанному 6 ноября 2014 г., а также к Соглашению о финансировании между Молдовой и Евросоюзом по рамочной Программе поддержки соглашений между РМ и ЕС, подписанному 23 апреля 2014 г.

Изменения позволят, в частности, продлить на 24 месяца сроки внедрения трех проектов техпомощи, первый из которых предусматривает выделение нашей стране 4 млн. евро на содействие развитию инфраструктуры качества, второй – 1,5 млн. евро – на поддержку развития энергосектора, а третий – 2 млн. евро – для улучшения диалога при внедрении процесса создания DCFTA c целью повышения осведомленности общественности о выгодах торговли с ЕС для физических и юридических лиц из Молдовы.

Названные проекты нацелены на поддержку секторальных реформ в Молдове, укрепление институционального потенциала, содействие созданию зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли РМ-ЕС.

Бенефициаром проектов является Министерство экономики и инфраструктуры, а продление сроков их реализации на два года необходимо для освоения всех выделенных денежных средств и успешного внедрения запланированных действий.

Основная цель подписанных с ЕС упомянутых выше соглашений о финансировании заключается в поддержке Молдовы в процессе сокращения уровня бедности, продвижении устойчивого развития и экономического роста и т.д.