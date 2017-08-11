Молдавские власти хотят контролировать перемещение чиновников Приднестровья

В правительстве Молдовы обсуждают идею введения уведомительной выездной системы для чиновников из неподконтрольного Кишиневу Приднестровья, пишет российский «Коммерсантъ».

Представителей органов власти непризнанной республики, включая руководство, могут обязать заранее уведомлять Кишинев о поездках за рубеж.

По словам собеседников «Ъ», активно обсуждать введение новых правил стали после того, как лидер Приднестровья Вадим Красносельский в июне посетил Лондон и был принят в британском МИДе, спровоцировав дипломатический скандал. Реализовать замысел нетрудно: после начала конфликта на Украине у приднестровских чиновников остался один транспортный коридор — аэропорт Кишинева.

О том, что в молдавском правительстве обсуждается идея уведомительной системы для чиновников из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), «Ъ» рассказали четыре источника в госструктурах республики. Все они настаивали на анонимности. По словам одного из них, в этом вопросе в целом существует консенсус между администрацией президента страны Игорем Додоном и кабинетом министров. Обычно Додон, выступающий за сближение страны с Россией, и молдавское правительство, называющее себя прозападным, часто конфликтуют, но здесь позиции совпали.

По словам собеседников «Ъ», суть идеи в том, чтобы представители властей непризнанной республики, в последние годы путешествующие по миру через кишиневский аэропорт, заранее уведомляли Кишинев о том, куда и с какой целью они собираются ехать. Сейчас приднестровские чиновники, включая руководство Приднестровья, свободно летают из молдавской столицы в любом направлении. По сути, это их единственная возможность путешествовать: после начала конфликта на Украине в 2014 году они перестали пользоваться аэропортом Одессы и в принципе избегают поездок как в эту страну, так и транзитом через нее.

К тому же Украина и Молдова недавно запустили совместный контроль на приднестровском сегменте границы, который Кишинев до сих пор не контролировал. С июля на украинском пункте пропуска Кучурган—Первомайск появились молдавские пограничники и таможенники, для которых на украинской стороне оборудован специальный пост. В ближайшее время такие же посты откроют на оставшихся 12 таможенных пунктах вдоль приднестровского сегмента границы Молдовы и Украины.

Будет ли обсуждаемая уведомительная система предполагать возможность отказа в выезде из страны — пока неясно. Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Георгий Бэлан на звонки и сообщения «Ъ» не ответил. Также непонятно, на какой стадии обсуждения находится этот вопрос и когда по нему может быть принято окончательное решение. Собеседники «Ъ» говорят, что, скорее всего, это произойдет осенью.

Идея уведомительной выездной системы, рассказали источники «Ъ», стала обсуждаться после скандала, случившегося в середине июня. Тогда приднестровский лидер Вадим Красносельский побывал в Лондоне, где выступил в «Оксфордском союзе» (дискуссионная площадка при одноименном университете, пригласившая чиновника в британскую столицу) и был принят в британском МИДе. Там Красносельский встретился с Николой Поллитт, отвечающей за Восточную Европу и Центральную Азию.

Факт встречи главы непризнанной республики с британским дипломатом, да еще и на территории внешнеполитического ведомства возмутил Кишинев. Особое негодование молдавских властей вызвало то, что перед поездкой приднестровского руководителя в Лондон британскую сторону по дипломатическим каналам уведомили о нежелательности подобных контактов.

Британская сторона потом назвала визит частным. Но было поздно. В Тирасполе поездку занесли в актив внешнеполитических успехов и особенно напирали на тот факт, что встреча состоялась именно в МИДе.

После лондонской поездки приднестровского лидера посла Великобритании в Кишиневе Люсию Ребекку Джойс вызывали в молдавский МИД. Также молдавская сторона призвала Лондон впредь воздерживаться от подобных действий.

Впрочем, самым популярным направлением для приднестровских чиновников является не Лондон, а Москва, где их принимают как в МИДе, так и на уровне вице-премьера Дмитрия Рогозина, спецпредставителя президента РФ по Приднестровью. Самого Рогозина, напомним, Кишинев лишил возможности появляться на молдавской территории: 2 августа он объявлен здесь персоной нон грата.

В Приднестровье давно применяют уведомительно-разрешительную систему в отношении молдавских чиновников, политиков и депутатов, которые хотят посетить непризнанную республику. На территорию ПМР с правого берега Днестра пускают не всех: Тирасполь составил и регулярно обновляет списки невъездных, в которые включают и журналистов. По словам собеседников «Ъ», в этой ситуации решение Кишинева ввести уведомительную систему будет еще и зеркальной мерой. Но касаться она будет лишь представителей приднестровских властей, которые выезжают за пределы Молдовы. О передвижениях внутри страны уведомлять будет не нужно.