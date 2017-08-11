Главная Трибуна: Какие пенсии получают депутаты парламента Двадцать два депутата парламента Республики Молдова получают пенсии. Таковы результаты проведенного порталом ТРИБУНА анализа опубликованных деклараций о доходах. В ДПМ пенсионерами являются: Елена Бурлаку, которая за год получила в виде пенсии доходы в размере 75 312 лей, Галина Балмош – 104 000, Дмитрий Дьяков – 102 830, Борис Головин – 36 360, Анатолий Горилэ – 100 тысяч (военная пенсия), Владимир Хотиняну – 67 938, Николай Журавский – 36 966, Лидия Лупу – 55 060, Петру Порческу – 82 800, Валентина Стратан – 92 296 (пенсия по ограничению возможностей вследствие производственной травмы). Также пенсии получили следующие либерал-демократы: Мария Чобану – 59 214 лей, Юрий Цап – 98 485 лей. Либерал Михай Гимпу получил 67 938 лей пенсии. Среди социалистов пенсионерами являются Зинаида Гречаный -118 196 лей, Анатолий Лабунец — 42 000 лей, Олег Савва — 1200, Эдуард Смирнов — 44 400, Владимир Цуркан - 98 391 лей. Пенсионерами-коммунистами являются: Василий Панчук — 88 153 лей, Мария Постойко — 118 941 лей, Олег Рейдман — 63 543 лей и Владимир Воронин — 139 968 лей.

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