Сборная Молдовы опустилась на одну ступень в рейтинге ФИФА

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Спорт
Был объявлен рейтинг ФИФА за август. Сборная Молдовы по футболу опустилась на одну ступеньку и занимает 159 место, передает IPN.
Команде Игоря Добровольского предстоит матчи с Сербией (2 сентября, Белград) и Уэльсом (5 сентября, Кишинев) в рамках отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.
Среди соперниц Молдовы в группе D квалификационного турнира более высокое место занимает Уэльс – 18-е место. Ирландия занимает 29 место, Австрии – 37, Сербия – 42, а Грузия – 112 место.
Лидером в рейтинге ФИФА снова является сборная Бразилии, за ней следуют Германия и Аргентина. Следующий рейтинг будет опубликован 14 сентября.
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