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Спорт
Сборная Молдовы опустилась на одну ступень в рейтинге ФИФА
11.08.2017

Был объявлен рейтинг ФИФА за август. Сборная Молдовы по футболу опустилась на одну ступеньку и занимает 159 место, передает IPN.

Команде Игоря Добровольского предстоит матчи с Сербией (2 сентября, Белград) и Уэльсом (5 сентября, Кишинев) в рамках отборочного турнира Чемпионата Мира-2018.

Среди соперниц Молдовы в группе D квалификационного турнира более высокое место занимает Уэльс – 18-е место. Ирландия занимает 29 место, Австрии – 37, Сербия – 42, а Грузия – 112 место.

Лидером в рейтинге ФИФА снова является сборная Бразилии, за ней следуют Германия и Аргентина. Следующий рейтинг будет опубликован 14 сентября.


 
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