По данным НБМ, в Молдове используется более 1,6 млн банковских карт

Каждый второй гражданин Молдовы пользуется банковской картой. Как сообщает Нацбанк, по данным на конец июня, в хождении было более полутора миллионов таких платёжных инструментов.

Всего в первой половине года картами оплатили товаров и услуг почти на 12 млрд леев. Большую часть транзакций - примерно на 11 млрд леев - осуществили внутри страны. Но чаще карты используют для снятия денег, безналичные расчеты составляют лишь 17%.

В Молдове зарегистрировано почти 16 тысяч POS-терминалов и более тысячи банкоматов.