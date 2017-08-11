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Экономика
По данным НБМ, в Молдове используется более 1,6 млн банковских карт
11.08.2017

Каждый второй гражданин Молдовы пользуется банковской картой. Как сообщает Нацбанк, по данным на конец июня, в хождении было более полутора миллионов таких платёжных инструментов.

Всего в первой половине года картами оплатили товаров и услуг почти на 12 млрд леев. Большую часть транзакций  - примерно на 11 млрд леев - осуществили внутри страны. Но чаще карты используют для снятия денег, безналичные расчеты составляют лишь 17%.

В Молдове зарегистрировано почти 16 тысяч POS-терминалов и более тысячи банкоматов.


 
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