Мать-детоубийца с Ботаники была выписана 2 недели назад из психбольницы

Две недели назад 36-летняя женщина, заколовшая свою годовалую дочь и 12-летнего сына, была выписана из психиатрической больницы.

Информация была получена от директора Больницы скорой помощи, который утверждает, что состояние женщины стабильно, а когда она полностью придет в себя, она будет вновь помещена в психиатрическое отделение, передает protv.md.

По словам представителей детской больницы им. В. Игнатенко, куда был госпитализирован 12-летний мальчик с многочисленными ранениями по всему телу, состояние ребенка стабильное, однако он продолжает оставаться в реанимации.

Годовалая малышка находится в стабильном состоянии в больнице.

Трагедия произошла вчера, 10 августа, в квартире на Ботанике. 36-летняя женщина заколола обоих своих детей, а затем попыталась покончить с собой.

По данным полиции, женщина нанесла годовалой девочке несколько ножевых ранений в область грудной клетки, а затем попыталась убить 12-летнего сына. Сразу после этого женщина перерезала себе вены, пытаясь покончить с собой.

Служители правопорядка говорят, что муж женщины попросил свою мать навестить его семью, потому что во время телефонного разговора женщина плохо себя чувствовала. Благодаря свекрови, вызвавшей скорую помощь, дети и женщина остались живы.