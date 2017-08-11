Гимпу признал, что аукцион по платным парковкам был сфальсифицирован

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу признал, что аукцион по отбору компании для администрирования платных парковок в Кишиневе был сфальсифицирован.

Об этом он сам написал на своей странице в соцсети. При этом, по словам либерала, виновен в этом именно вице-примар Нистор Грозаву, бывший главой комиссии, а его племянник Дорин Киртоакэ ни при чем, передает aif.md

Напомним, генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ, на данный момент отстраненный от должности, обвиняется в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о платных парковках в Кишиневе. 28 июля он был отстранен от должности на время судебного процесса. Накануне же ему был продлен срок домашнего ареста.