Каждый молдаванин должен государству 16 713 леев

Текущий уровень долга государственного сектора Республики Молдова не критичен и не создает проблем.

Однако любой долг велик, когда одолженные деньги разбрасываются на ветер, и мал, когда одолженные деньги используются для процветания нынешнего и будущего поколений, передает tv8.md.

Такого мнения придерживаются сотрудники Expert-Grup, которые запустили инфографику на тему государственного долга Республики Молдова.

К сожалению, банковское мошенничество и неэффективное использование государственных денег превратили относительно небольшой долг в неоправданное бремя для налогоплательщиков из Республики Молдова.

Больше информации можно получить проанализировав нижеследующую инфографику: