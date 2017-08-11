Каждый молдаванин должен государству 16 713 леев

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Текущий уровень долга государственного сектора Республики Молдова не критичен и не создает проблем.
Однако любой долг велик, когда одолженные деньги разбрасываются на ветер, и мал, когда одолженные деньги используются для процветания нынешнего и будущего поколений, передает tv8.md.
Такого мнения придерживаются сотрудники Expert-Grup, которые запустили инфографику на тему государственного долга Республики Молдова.
К сожалению, банковское мошенничество и неэффективное использование государственных денег превратили относительно небольшой долг в неоправданное бремя для налогоплательщиков из Республики Молдова.
Больше информации можно получить проанализировав нижеследующую инфографику:
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