Осталеп: Если США про нас забудут - это станет гарантией нашей безопасности

Выступая в прямом эфире в пресс-центре Point.md, в рамках проекта «Век абсурда» политический аналитик Валерий Осталеп рассказал, что может стать гарантией безопасности для Молдовы.

По его словам, чем дальше с военной и политической точки зрения будет от Молдовы Запад, тем "здоровее будут граждане нашей страны".

"Я бы хотел попросить США, чтобы они нам больше ничего не приносили. Если США про нас забудут - это станет гарантией нашей безопасности. Я очень не хочу, чтобы Молдова повторила судьбу некоторых государств, которым США помогали демократией или установлением порядка. Этих стран просто уже нет", - сказал гость прямого эфира.

По словам Осталепа, Молдова стала интересной для США из-за Украины. Запад пытается вытеснить влияние России в этом регионе.

"США пытаются нагнетать ситуацию в этом регионе, и это ничего общего с безопасностью РМ не имеет. И нам важно об этом говорить. Если военное сотрудничество Украины и США будет наращиваться, вплоть до установления военных комплексов, как это было сделано в Румынии, то Молдова не может оказаться в тылу", - поясняет Осталеп.

Как отмечает эксперт, США, зная, что Молдова не русофобская страна, могут повлиять на настроения в РМ с помощью ситуации с Приднестровьем, а это ничем хорошим для Молдовы не закончится.