В Молдове увеличилось число туристов, но наши граждане стали выезжать реже

В первом полугодии число иностранных туристов, прибывших в Молдову, выросло, однако наши соотечественники стали реже выезжать за рубеж.

По данным Национального бюро статистики в первой половине этого года общее число пересечений молдавской границы иностранными гражданами составило 1,7 миллиона человек, что на 6,1% больше, чем за тот же период в прошлом году, сообщает realitatea.md.

Большинство приехало из Румынии (55,7%) и Украины (27,4%), из России прибыло 8,0%.

Примерно один процент от всех иностранцев составляют прибывшие из Болгарии, Италии, Турции, Израиля, Германии. Несколько туристов из США (0,6%), Польши, Португалии и Беларуси ( 0,3%), Великобритании и Франции (0,2%).

Около 81% иностранцев приезжают в нашу страну на автотранспорте, 17% предпочитают самолеты, 1,6% - поезда.

В то же время, в первой половине 2017 года, число пересечений границы гражданами Республики Молдова составило 2,5 миллиона, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период в 2016 году.