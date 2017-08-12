Даниел Ионицэ: Прокладка газопровода Яссы-Унгены к 2018 году - реальный срок

Прокладка газопровода Яссы-Унгены до Кишинёва к 2018 году - вполне реальный срок. Об этом в интервью Радио Кишинэу заявил румынский посол Даниел Ионицэ. Дипломат отметил, что Бухарест безоговорочно поддержит проект. И то же требуется от Кишинева.

"Уверяю вас - на правом берегу Прута для этого проекта есть полная политическая поддержка. Мы готовы поддержать взаимоподключение энергосетей".

Посол сообщил, что план строительства эксперты и представители министерств экономики обсудили на недавней встрече в Бухаресте.

Газопровод Яссы-Унгены запустили в День независимости Молдовы в 2014 году. В республику по нему поступает больше миллиона кубометров газа ежегодно.