Глоток воздуха для Тирасполя. Россия выделяет Приднестровью 40 миллионов долларов

Правительство России выделяет Приднестровью 40 миллионов долларов на социальные нужды населения, сообщил «НГ» президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

Издание сообщает, что пенсионеры, которым сегодня задерживаются выплаты, получат к пенсии российскую надбавку. Помощь РФ также будет использована на оптимизацию бюджетных расходов. Кроме того, в Москве рассмотрят новые программы по строительству в регионе социального жилья, объектов здравоохранения. Ранее, отметил Красносельский, на деньги РФ в Приднестровье была восстановлена система орошения, что помогло поднять агросектор.

Напомним, Тирасполь обратился к Москве с просьбой выделить 40 миллионов долларов этим летом.