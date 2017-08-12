В. Морарь обещает раскрыть связь между коррупционерами и СМИ, оказывающими давление на следствие

Глава ППК Виорел Морарь, заявил о новой тенденции в общественно-политической жизни Молдовы, когда после того как становится известно имя конкретного сотрудника прокуратуры, ведущего то или иное резонансное дело, связанное с чиновниками-коррупционерами, уже на второй день против него развязываются очерняющие компании. Вследствие этого, Виорел Морарь пообещал, что в будущем, сотрудники ППК при каждом подобном случае будут обнародовать схему, связывающую определенных уголовников с сайтами, оказывающими давление на следственные органы и судебную систему.

«Они надеются, что посредством оказываемого публичного давления, на следственные органы, а также в ходе подачи намеренно искаженной информации по данному делу, можно будет расчитывать на более мягкое судебное решение, либо на то, что удастся скомпрометировать то или иное резонансное уголовное дело. Я Вас уверяю, что этому никогда не бывать!"

Деятельность прокуратуры не строится на базе постов, которые пишут обвиняемые, либо их сторонники на Фэйсбуке, и ни в коем случае, не на основе нападок со стороны отдельных политических партий.

«Мне в качестве главы ППК не сложно отследить всепроисходящее, включая то, как в результате огласки фамилии прокурора ведущего, то или иное дело, запускается целый механизм, направленный на очернение сотрудника ППК. Мы и в будущем постараемся довести до общества связи между обвиняемыми и сайтами, посредством которых на органы следствия оказывается давление, таки образом, чтобы у граждан сложилось бы более четкое представление о курсирующих в открытом доступе пресс-релизах и иных материалах», заявил глава Прокуратуры по Противодействию Коррупции в интервью изданию Реалитатя.МД, отвечая на вопросы, связанные с делом Дорина Киртоакэ.

Морарь также заявил, что сотрудники прокуратуры и офицеры НАЦ более не являются подверженными попыткам отдельных политиков очернить уголовное преследование, посредством социальных сетей, либо СМИ. Напротив, утверждает Морарь, это является показателем того, что при условии отсутствия доказательств невиновности, прибегают к политическим обвинениям, стараясь привлечь сотрудников противокоррупционной прокуратуры к политическим дебатам.

«Нас не впечатляют, и не устрашают подобные попытки. Мы занимаемся своим делом, а оно состоит в том, чтобы доказать в суде, причастность обвиняемых в коррупции, и добиться осуждения фигурантов данных уголовных дел», заключил он.

Глава Прокуратуры по Противодействию Коррупции рассказал о нескольких случаях имевших место в медийном пространстве, появившихся как по вине политических лидеров, а также, и по инициативе некоторых журналистов. Однако, когда дело доходило до конкретных выяснений обстоятельств, они либо игнорировали повестки в ППК, либо приходили и заявляли о том, что у них нет доказательств. Они заявляли о том что лишь слышали где-то, от кого-то о том или ином обстоятельстве, но отказывались сослаться на источник, для того чтобы прокуратура смогла бы провести по этим фактам соответствующее расследование.