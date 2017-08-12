Все больше денежных переводов поступает в Молдову из ЕС

В Молдову поступает все больше средств из-за рубежа от трудовых мигрантов, при этом доля денежных переводов из стран Европейского Союза продолжает расти, передает NOI.md.

По данным Нацбанка страны, общий объём банковских денежных переводов из-за границы физическим лицам Молдовы во II квартале 2017 г. составил 299,91 млн. долларов (в пересчете на доллары), увеличившись на 7,3%, по сравнению со II кварталом 2016 г.

По сведениям НБМ, 86,8% из общего объема денежных переводов были осуществлены посредством систем денежных переводов (в долларах США, евро и российских рублях) без открытия банковских счетов, а остальные – перечислением на банковские счета (в разных валютах).

В связи с тенденцией падения евро к доллару на 1 процентный пункт (расчеты взяты согласно ежедневным официальным курсам НБМ), реальный рост общего объема переводов составил 8,3%. Данный факт обусловлен снижением трансфертов в рублях на 23,5%, а также увеличением трансфертов в евро и долларах США, соответственно на 14,5% и 9,1%.

Как отмечают в НБМ, во II квартале 2017 г. валютная структура переводов была следующей: доллары США – 142,91 млн. долларов, евро – 128,49 млн. долларов, российские рубли – 25,37 млн. долларов, другие валюты – 3,14 млн. долларов.

Анализ географического происхождения трансфертов физических лиц показывает, что доля денежных переводов из стран СНГ составила 36,3%, снизившись на 1,3 процентных пункта по сравнению со II кварталом 2016 г.

Переводы из ЕС зарегистрировали долю 33,7%, увеличившись на 1,2 п.п. по сравнению со II кварталом 2016 г. Соответственно, переводы из других стран во II квартале 2017 и 2016 годов, за исключением стран СНГ и ЕС, составили 30% и 29,9%.

Доля переводов из Израиля, США и Турции во II квартале 2017 и 2016 годов составила 85,8% и 82,1% от общего объема по другим государствам.

Наибольшую долю в общем объеме денежных переводов в пользу физических лиц из стран СНГ составляют переводы из России – 96,4%. Далее, переводы в структуре банковских переводов денежных средств из других государств СНГ представлены следующими долями: Украина – 1,1%, Казахстан – 1%, Беларусь – 0,6%, Азербайджан – 0,3%, Узбекистан – 0,3% и остальные государства СНГ – 0.3%.

В рамках трансфертов из ЕС наибольшую долю составляют переводы из Италии – 36%, за ними следуют переводы из Великобритании (14,8%), Германии (13,3%), Франции (8,3%), Испании (3,4%), Ирландии (2,8%), Чехии (2,6%), Португалии (2,5%), Румынии (2,3%), Бельгии (2,2%), Польши (1,9%), Кипра (1,8%), и Греции (1,3%).