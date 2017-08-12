Уроженец Кишинева Олешко рассказал о своем участии в "Ты супер! Танцы"

Уроженец Кишинева Александр Олешко рассказал, почему согласился стать ведущим нового международного конкурса "Ты супер! Танцы" и за что любит молдавскую землю

Sputnik, Алексей Стефанов.

Не успела появиться информация о том, что покинувший Первый канал заслуженный артист России, актер и телеведущий Александр Олешко согласился стать ведущим нового международного детского танцевального конкурса на НТВ, как Sputnik застал его за работой в одной из московских студий. Вместе с юными участниками конкурса, который поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальном мире, Олешко участвовал в записи промо-ролика.

Работа была кропотливой — съемка продолжалась несколько часов, но на телеэкранах она превратится в несколько секунд эфирного времени и расскажет о старте проекта "Ты супер! Танцы", проводимого телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

Дождавшись окончания съемок, мы попросили Александра рассказать, как долго он думал над предложением телеканала НТВ, и будет ли болеть за представителей Молдовы, откуда сам родом.

— Это логичное продолжение моей многолетней работы с детьми и для детей в самых разных телевизионных проектах, ситкомах, сериалах и фильмах. Поэтому, когда мне сделали такое предложение, я думал не долго — это то, от чего нельзя отказываться. Мне очень приятно, что этот проект не только развлекательного содержания, он помогает участникам увидеть мир, новых людей, дает возможность проявить себя, дарит им надежду, веру, новые ощущения, подбадривает их. Сейчас такое жесткое время, когда любое доброе слово необходимо даже взрослым, обеспеченным, благополучным людям, а что уж говорить о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, у кого нет родителей. Мне кажется, это совершенно удивительная, очень нужная и светлая идея — обратить телевизионную мощь в поддержку маленькому человеку, который вырастет и будет благодарен за то, что взрослые через творчество, через искусство, через танец, через такую яркую страницу в их жизни протянули им руку помощи. Мне очень приятно, что меня выбрали и пригласили стать ведущим этого праздника жизни.

- Вы смотрели вокальный конкурс "Ты супер!"?

— Да, безусловно, смотрел. В этом конкурсе все было очень трогательно, нежно и по-человечески. Мы же все являемся еще и зрителями, и нам тоже хочется теплых, добрых интонаций, душевного покоя, гармонии. Видите, как нашу планету сотрясает? Каждый день человека чем-то пугают. А этот проект, наоборот, — дает надежду, которая нужна нам всем. Нужно верить в лучшее.

- Уже успели познакомиться с детьми? Может, даже знаете, за кого сами будете болеть?

— Конечно, у меня будут какие-то свои симпатии, но выделять кого-то до окончания конкурса не буду. Расскажу об этом только, когда все случится. Для меня каждый участник, выходящий на сцену, дорог, я буду его опекать, защищать, помогать, направлять, стараться стать ему другом, как я это делал в других телевизионных проектах.

- Среди участников конкурса есть три замечательные девочки из вашей родной Молдовы. А с ними успели пообщаться?

— У меня еще не было времени с ними познакомиться. Я это сделаю как члены жюри и телезрители — на сцене, непосредственно в конкурсные дни. Ну а после – мы, конечно, будем с ними общаться.

- А чтобы вы хотели сказать жителям Кишинева, Молдовы?

— Дорогие товарищи, друзья и земляки — я всем желаю ощутить радость и счастье родиться на такой благодатной земле солнечного края. Все светлое, доброе, яркое, что есть во мне, это из детства. Оно у меня было счастливое, советское, очень дружное, когда никто никого не делил на национальности, когда двери в домах были полуоткрыты, было совершенно не важно, кто ты – русский, молдаванин, украинец, грузин, еврей или гагауз. Важно было хороший ты человек или плохой. Вот по этому принципу я бы пожелал всем выбирать себе попутчиков, друзей и, конечно, смотреть этот добрый проект, поддерживать своих земляков. По-моему, я единственный, кто говорит, какой у нас талантливый молдавский край, кусочек земли, и что там есть не только гастарбайтеры, строители, что тоже прекрасно, я имею в виду строителей как профессию, но огромное количество талантливых и хороших людей, которые разлетелись по всему миру и дают о себе знать. Поэтому для меня это всегда большая радость видеть земляков, которые прорвались куда-то, что-то сделали — какие-то удачные шаги в жизни, в карьере. Желаю всем терпения, ума, дружбы и долголетия.

Проект "Ты супер! Танцы" стартует уже в сентябре 2017 года, более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности. Международный конкурс "Ты супер! Танцы", проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Среди участников конкурса "Ты супер! Танцы", прошедших кастинг в Молдове, три девочки — воспитанницы детского дома семейного типа из города Бендеры, участницы танцевального коллектива "Дружба народов". Это 10-летняя Татьяна Унтилова, ученица 4-го класса, 8-летняя Ольга Шумейко и 7-летняя Эмилия Данич.

Еще один участник — представитель Молдовы на конкурсе "Ты супер! Танцы!" — это 16-летний Ливиу Антир из Кишинева, ученик столичного теоретического лицея имени Мигеля Сервантеса.

Перед поездкой в Москву девочки, а также их мама и представитель Ирина Шумейко в радиостудии Sputnik Молдова поделились своими ожиданиями, связанными с поездкой и самим проектом.

Юные танцоры сказали, что мечтают в Москве сходить в зоопарк, а также увидеть президента России Владимира Путина.

По результатам международного кастинга в проекте примут участие 145 юных танцоров из 13 стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Абхазии.





Владимир Новосадюк, Вячеслав Пержу, Емилия Данич, Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Ирина Шумейко