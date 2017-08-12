ДОСТУЧАЛИСЬ ДО НЕБЕС... // За убийство животных в Молдове введут уголовное наказание

Убийство домашних животных будет преследоваться уголовно. Законопроект с поправками, касающимися ужесточения наказания за негуманное обращение с животными, предложен минюстом для публичного обсуждения. Проект изменений и дополнений в Уголовный кодекс предусматривает штрафы в размере от 500 и 750 у.е., неоплачиваемый труда в пользу общества на срок от 100 до 180 часов или лишение свободы на срок до двух лет, передает IPN.

В проекте отмечается, что убийство двух или более домашних животных будет наказываться штрафом в размере от 750 до 1350 у.е., или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок от одного года до трех лет. Такое же наказание будет применяться, если деяние будет совершено публично или в присутствии несовершеннолетних, двух или более лиц или с применением оружия или других предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее активисты в области защиты прав животных провели акции протеста, требуя уголовного наказания за жестокость по отношению к животным. Они считают, что нынешние наказания являются слишком мягкими. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, жестокость по отношению к животным, которая приводит к увечью или смерти животного влечет наложение штрафа в размере от 20 до 40 у.е. или неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 40 до 60 часов.