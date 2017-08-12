Иванка ПЛАТ // Муль - это диагноз или Валера был наказан

ЧТО ТАКОЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ? ЭТО ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ. В большинстве современных европейских языков соответствующий термин (например, английское nationality) в официальных документах обозначает государственную принадлежность — гражданство. Что определяет национальность. Как минимум это определенный менталитет. Менталите́т (от лат. mens или (род. падеж) mentis — душа, дух (в более узком смысле — ум) и суффикса прилагательного ‘al’) — совокупность умственных, эмоциональных, культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной[1] или этнической группе. Менталитет является интереснейшим аспектом любой личности. Ведь согласитесь, безумно интересно и познавательно наблюдать за повадками иностранцев.

Проживая жизнь по обе стороны океана. Я обладаю привилегией наблюдать за тем, как устроено наше национальное самосознание и сознание интернациональное. При этом я далеко не космополит. Я патриот. Я молдованка, чтущая свой язык, традиции и культуру. В какой точке мира я бы не находилась и с кем бы не общалась на вопрос откуда я, я всегда даю развернутый ответ, описывая национальную кухню, флуер, най, рельеф, восхитительный климат, семь холмов и прочие прелести своей сказочной родины. Но, такая вот позиция свойственна далеко не многим молдаванам. С годами я свыклась с таким вот ущербным отношением к самим себе со стороны своих сограждан, хотя по началу я просто ума не могла приложить зачем врать, что ты русский или украинец отвечая на вопрос откуда ты родом. Видимо таким вот комплексом неполноценности я не страдаю, потому, что кровь во мне намешана самая разная, я в совершенстве владею несколькими языками включая молдавский и на родине я никогда не была ущемлена на фоне того, что мой родной язык все-таки русский. Я пришла к выводу, что так гнушаются своей крови все-таки те кому на родине жилось не ахти…

Но, ни в этом суть, вернемся все-таки к национальным особенностям. Как я узнаю своего? Ну, разумеется это акцент, манеры и повадки. Существует у нас на родине такое пикантное понятие, как МУЛЬ. Что это такое и с чем это едят? Давайте определим этот феномен посредством живого реального примера личности полностью попадающей под это аутентичное понятие.

Итак, зовут его Валерьян Мынзат.

Этот человек появился из неоткуда и стремительно стал изрядно знаменит, так как являлся он «гламурным», как прозвали его у меня на родине, адвокатом и супругом не менее популярной особы, отличающейся от Валерьяна своей очень приличной родословной и корнями. Валерьян на протяжении нескольких лет сиял на страницах молдавской прессы, телевидения и социальных сетей демонстрируя во всю свой помпезный образ жизни. Только Филип Бедросович Киркоров и Валерьян Мынзат могли позволить себе напялить брючата со всем спектром южной итальянской палитры и жизнеутверждающих принтов. Валерьян, как истинный гастроном каждый день украшал свой Instagram яствами из микстов и составленных из мамалыги, свинины и французских macarons Laduree! А яхты, а Mercedes-Benz G-класс, он же гелик в подарок любимой супруге с логотипом во всю крышу от самой CHANEL!

О, мама мия! О, Боги! Вот это эстет, вот это размах! В общем, наш парень будучи человеком дальновидным сделал все, чтобы на него обратили внимание. Ну, а чего стесняться адвокату, который совестливо и чистоплотно относился к своим юридическим обязанностям защищать интересы физических и юридических лиц со всей ответственностью. В общем Валерьян так разошелся, что немножечко забылся…

Валерьянчик сквозонул сразу в двух уголовных делах. Первое дело об инсценировке дорожной аварии с целью получения денежной суммы от страховой компании «Moldasig»,вместе с соучастниками Ионом Таран и Дорелом Гэинэ. Они были приговорены к тюремному заключению. Только вот, 5 апреля, в то время как магистраты АП оглашали решение, подсудимые находились на первом этаже инстанции, чтобы впоследствии беспрепятственно вернуться домой. Это произошло потому, что суд прямо не предусмотрел арест пяти осужденных в зале суда: адвоката, Валериана Мынзата; бывшего главы Отдела расследований дорожно-транспортных происшествий Генерального комиссариата полиции, Иона Тарана; начальника Отдела юридической помощи компании «Moldasig», Дорела Гэинэ; бывшего полицейского, Сергея Прутяну, и адвоката, Евгении Барбэрошие. 19 мая, когда было оглашено мотивированное решение, Валериан Мынзат не явился в суд. Его адвокат, Георгий Амихалакиоае, утверждал, что присутствие его клиента не было обязательным, а арест Мынзата будет произведен только после того, как Апелляционная палата подтвердит решение суда первой инстанции, который вынес приговор. По закону, Апелляционная палата должна направить решение в первую инстанцию. А та, в свою очередь, — в полицию на исполнение. Однако пока документы долго шли до канцелярии Апелляционной палаты. В пресс-службе инстанции уверяли, что в течение двух дней столичный суд Рышкановки получит документы. В свою очередь, в Управлении муниципальной полиции пояснили, что задержать Мынзата смогут только на основании официального запроса суда.

Только в Республике Молдова дальнейший сценарий может иметь место быть… Мынзат объявил об открытии офиса 19 января 2017 года на своей странице в Facebook: «Million Dollar Lawyer – разрушающий стереотипы адвокат Валериан Мынзат. Всегда в действии, готовый прийти на помощь тем, кто действительно нуждается в моей поддержке в качестве адвоката. Я преуспел в этом потому, что борьба за справедливость важна для меня. Мне интересны уголовные дела как в стране, так и международные, поэтому, дорогие клиенты, мы вас ждем в новой Адвокатской конторе Валериана Мынзата».Офис располагался рядом с пенитенциарным учреждением №13, а вот уже 2 февраля по иронии судьбы Валерьяна поместили под стражу в то пенитенциарное учреждение, где и располагался его офис. Сегодня Валерьян признал вину в вымогательстве 20.000 евро от женщины. Судьи вынесли приговор, согласно которому Мынзат вынужден выплатить штраф в размере 75.000 леев.

Злорадствовать мне не свойственно, но сидеть Валерик будет долго. Вся эта история отображает уровень самосознания и достоинства такого вот порядка людей, которые приходят к власти и успеху, как Владимир Филат например, и просто теряют почву под ногами. Это очень свойственно плебсу, не привыкшему к средствам, успеху и возможностям. Такой вот идиотизм очень присущ касте этих вот самых мулей, которые ярко горят и быстро сгорают. Благо муль и молдаванин это вам не одно и то же. Люблю свою родину,в которой хоть и поздно,но все же все становится на места.