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Политика
Суд назначил дату рассмотрения по существу дела Кирилла Лучинского
12.08.2017

Столичный суд сектора Буюкань отклонил ходатайство адвокатов бывшего депутата Кирилла Лучинского о прекращении уголовного дела. Сторона защиты назвала это решение инстанции неправомерным. По мнению адвокатов, уголовное дело было возбуждено с серьезными нарушениями действующего законодательства.

В то же время суд отклонил и другое ходатайство экс-депутата. Кирил Лучинский намеревался через Министерство юстиции запросить у властей коммуны Либенштайн (Германия) документы, доказывающие его невиновность.

«Мы не удовлетворены принятым решением суда. Поэтому будем бороться дальше. В деле присутствуют слишком много инсинуаций и спекуляций. Я ни с кем не договаривался и не взял ни одного кредита из BEM или «Banca Socială». Все кредиты из Unibank, полученные под залог моего дома, были погашены», - подчеркнул Кирилл Лучинский.

Между тем суд установил дату первого заседания рассмотрения дела по существу. Слушания пройдут 17 октября.

Напомним, что бывший депутат Кирилл Лучинский был задержан 25 мая по подозрению в отмывании денег в особо крупных размерах. 27 мая суд одобрил запрос прокуроров о выдаче на его имя мандата на 30-дневный домашний арест. Решение поддержала позже и Апелляционная палата.


 
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