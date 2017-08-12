Над чем работает и что готовит ДПМ? Ответ депутата-демократа!

В интервью для www.oficial.md депутат от Демократической партии Молдовы (ДПМ) Евгений Никифорчук ответил на следующий вопрос: С какими инициативами намерена ДПМ выступить в ближайшем будущем? Над какими проектами ведется работа?

«Сейчас важно доказать нашим партнерам, что слову мы предпочитаем дело. Поэтому мои коллеги работают над реализацией мер, предусмотренных II Дорожной картой, что включает обязательства Республики Молдова перед ЕС. 111 законопроектов, которые правящее большинство намерено принять в текущем году, выполнение условий для получения финансирования от МВФ и ЕС, и обеспечение стабильности в Молдове, являются основными задачами ДПМ на будущее. Курс страны должен быть проевропейским, и в будущем место Молдовы, несомненно, в ЕС», — заявил он.

Евгений Никифорчук также сообщил, что каждый понедельник депутаты от ДПМ отправляются в населенные пункты страны «чтобы поговорить с людьми, узнать их проблемы, и понять, как им можно помочь». «Нельзя разрабатывать политику для людей без того, чтобы точно знать, что им необходимо. Так мы ощущаем пульс общества. Лично я во время визитов на места общался с десятками граждан.

Многие их проблемы можно и нужно решать на местном уровне. На этих встречах граждане также задают свои вопросы. Они хотят узнать о переменах, особенно о тех, что касаются их непосредственно. Я и мои коллеги из ДПМ стараемся дать им исчерпывающие ответы. Люди должны видеть реальность такой, какая она есть, а не такой, какой ее представляют некоторые политики, которые только критикуют, но не предлагают аргументы и решения», — заявил он.

Михаела КОНОВАЛЬ