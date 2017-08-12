Молдавская певица Наталья Гордиенко поделилась своим секретом + Video 2017

Популярная молдавская певица рассказала нам об этом еще около двух месяцев назад, но попросила это пока хранить в тайне, что мы и сделали

Помните скандал примерно двухмесячной давности, когда популярную молдавскую артистку Наталью Гордиенко пригласили выступить на свадьбе в Дрокии, а Наталья не смогла туда приехать? Певице стало плохо, она извинилась перед организаторами и вернула аванс.

- Скажу, как близкому человеку, Леня, я — в положении, - призналась мне тогда Наталья. - Но я пока об этом не сообщаю. И прошу вас пока тоже об этом не писать и никому не говорить. И мне действительно было очень-очень плохо в тот день!

Мы просьбу Натальи выполнили и, как нам не хотелось, не стали писать об ее интересном положении. Но сама Наталья, выставив свои фотографии в Инстаграме, заставила всех гадать о том, беременна она или нет. Поэтому мы решили всех успокоить — да, Наталья — в положении, с чем мы ее искренне, от всей души и поздравляем!