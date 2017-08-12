Морарь ответил на обвинения Гимпу в «политической расправе» над Киртоакэ

Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь прокомментировал тенденциозное заявление лидера Либеральной партии Михая Гимпу.

Руководитель либералов обвинил чиновника в производстве заказного уголовного дела в отношении его племянника Дорина Киртоакэ. Глава Антикоррупционной прокуратуры в ответ подчеркнул, что многие уголовные дела в отношении других членов Либеральной партии, о которых также говорили как о политической расправе, завершились тем, что обвиняемые полностью признали свою вину. В качестве примера он привел уголовное дело бывшего министра транспорта Юрия Киринчука.

- Аналогичная ситуация была и в деле Киринчука, когда те же самые лица обвиняли нас в злоупотреблениях и незаконных действиях, чтобы потом оказалось, что обвиняемые полностью признали свою вину. Каков лучший ответ на подобные политические обвинения? Как выглядят они сейчас? Поэтому я хочу заявить, что мы никого не преследуем и не позволим им помешать нашей деятельности, - заявил Виорел Морарь в интервью порталу realitatea.md.

Вместе с тем, он добавил, что прокуроры не могут действовать каждый раз так, как от них ждет общество. Это происходит потому, что общественности неизвестны все детали уголовного дела, все улики, которые нельзя обнародовать раньше времени, чтобы не промешать расследованию. Многие подследственные, в отношении которых ведется уголовное расследование, пытаются защититься, заявляя, что это является политической расправой, но забывают о своих действиях или бездействии, которые и являются субъектом расследования.

Виорел Морарь отметил, что в случае уголовных дел, возбужденных в отношении ответственных лиц примарии Кишинева, речь идет не о какой-либо политической расправе, а всего лишь о коррупции и халатном управлении столичной мэрией. - Прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры Центра по борьбе с коррупцией уже давно не обращают внимания на попытки некоторых политиков очернить следствие с помощью прессы или социальных сетей, - рассказал глава Антикоррупционной прокуратуры. - Наоборот, это показатель, что, не имея аргументов в пользу своей невиновности, они начинают использовать политические обвинения, пытаются завлечь прокуроров в политические дебаты.

На этой неделе Михай Гимпу признал, что он зря посоветовал Дорину Киртоакэ баллотироваться на эту должность. На своей странице в Facebook лидер либералов написал, что его племянник не заслужил ареста и отстранения от исполняемых им обязанностей, так как 10 лет он «усердно работал». Тем временем Кишиневский суд сектора Буюканы продлил на 30 дней срок домашнего ареста бывшего главы столицы.