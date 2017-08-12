Почтовый коллапс произошел в центре Кишинева: работники не могут найти посылки

Коллапс в работе почтового отделения в центре Кишинева привел к образованию очереди, растянувшейся даже на улицу.

11 августа, житель столицы опубликовал в соцсети фотографии провальной работы почты после оптимизации системы доставки посылок и писем. Вместо привычных постовых отделений у дома людей направили в отделение почты в центре города.

Это решение немедленно вызвало почтовый коллапс. За несколько месяцев решение проблемы так и не было найдено. Рядом с почтовым отделением на улице Влайку Пыркэлаб десятки людей вынуждены стоять в очереди, а электронная система рассылки смс-оповещений о приходе посылок работает впустую.

- Персонал не может найти посылки, работают только трое сотрудников. Люди получили смс, что посылка прибыла, а ее нет. Про очереди даже не говорю... – написал кишиневец Еуджен Бурля в Facebook.

Весной этого года руководство молдавской почты затеяло реформу системы доставки корреспонденции и посылок в центре города. Теперь жителям домов, приписанным к почтовым отделениям №№ 2001, 2002, 2004, 2005, 2009, 2012, 2038, 2069 и почтовому агентство 2042, приходится отстаивать огромные очереди на жаре.