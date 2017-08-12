Альтернативы для президента Игоря Додона

В последнее время все взоры устремлены на президента нашей страны Игоря Додона. Одни критикуют его за его поступки, другие хвалят за то, что он делает все, чтобы набрать побольше политических дивидендов. Третьи предрекают начало конца его политической карьеры, а четвертые утверждают, что Додон только в самом начале своего политического взлета, и не исключено, что на следующий год он возьмет в свои руки всю власть в нашей стране. Впрочем, и критики, и сторонники Додона признают, что все зависит от того, как президент поведет себя в будущем, и какую позицию он займет в ряде конкретных ситуаций. В этом смысле политические эксперты рассматривают несколько сценариев событий, и именно об этом пойдет речь в моей статье.

Сценарий №1. Президент Игорь Додон, заручившись поддержкой России, начинает полномасштабную политическую войну с нынешней властью. Этот сценарий включает ряд рисков для нашего президента, потому что в запасе у нынешней власти наверняка есть несколько «сюрпризов» для главы государства. Здесь нельзя исключить ни импичмент, ни проведение масштабной информационной кампании по очернению, ни оказание давления при помощи правосудия, как на президента, так и на членов его команды. Риски велики, но и бонусы в случае успеха весьма внушительные – Игорь Додон мог бы остаться практически без политических оппонентов, потому что устранением нынешней власти он мог бы завоевать доверие и правоцентристского проевропейского электората. Но в случае поражения, на политической карьере Додона можно будет смело поставить крест.

Сценарий №2. Президент Игорь Додон вступит в открытый альянс с правящей властью. Этот ход событий обеспечит лишь мимолетное удобство, и практически лишит Додона поддержки России и перспектив на будущее. Рейтинг президента и так пострадал от предположений о сговоре с нынешней властью, которая является самой непопулярной за всю историю Республики Молдова. К тому же, Россия не простила бы Додону такой альянс, и проросийский электорат, соответственно, тоже.

Сценарий №3. Президент Игорь Додон ничего не предпринимает до следующих парламентских выборов, сохраняя относительно хорошие отношения с властью, но тщательно это скрывая. В этом случае, в краткосрочной перспективе, он избежит всяческих рисков, и сможет надеяться на хорошие результаты выборов, что откроют ему ряд возможностей и перспектив. Это самый разумный сценарий, и он может принести президенту хорошие результаты, при условии, что не произойдет ничего непредвиденного, что могло бы изменить условия игры в молдавской политике.

Сценарий №4. Президент Игорь Додон может попытаться изменить принципы полярности общества. Например, глава государства и его команда могут ловко разыграть «унионистскую карту», искусственно разделив общество на унионистов и государственников. Учитывая рост унионистского движения и реальные шансы на объединение Молдовы с Румынией, такая позиция могла бы оказаться весьма удачной для главы государства и его команды. Но здесь есть большой вопрос, который Додон просто обязан учитывать: где после перепозиционирования окажется ДПМ? Эта партия не даст расколоть общество по принципу, который практически исключает ее из политики, и, несомненно, предпримет все возможное, чтобы помешать Додону.

Сценарий №5. Игорь Додон может начать масштабное объединение пророссийских сил. Эта проблема приобрела особую актуальность вследствие последних событий в молдавско-российских отношениях. Под этим предлогом глава государства может избежать любой конкуренции на левоцентристском сегменте, и это дало бы ему огромное преимущество на следующих парламентских выборах. Но, опять же, Игорь Додон должен будет учесть позицию демократов, которые, несомненно, не будут рады такому шагу президента. Риски велики, но и ставки высоки. Поэтому, выбор за президентом.

По какому из этих путей пойдет Игорь Додон, мы увидим в кратчайшие сроки. Ясно одно, его действия или бездействие могут сыграть решающую роль в дальнейшей судьбе Республики Молдова.

Думитру Спэтару