Человек недели - Дорин Киртоакэ, (отстраненный от должности) Генеральный примар Кишинева

В неделю, когда в молдавской политике почти ничего не произошло, решение Апелляционной палаты частично удовлетворить жалобу защиты Дорина Киртоакэ, и обратиться в Конституционный суд для рассмотрения конституционности статьи, согласно которой его отстранили от должности генпримара, произвело эффект разорвавшейся бомбы.

В то время как одни были довольно сдержаны, другие поспешили назвать это решение доказательством независимости правосудия, а третьи пошли дальше, и даже прогнозируют вердикт в пользу бывшего примара. Так или иначе, решение АП выставило в несколько ином свете дело Дорина Киртоакэ, и заставило некоторых политических аналитиков пересмотреть составленные ими ранее сценарии событий в примэрии.

Также на этой неделе Дорин Киртоакэ отметил свой 39-й день рождения, что послужило поводом для подведения итогов его деятельности во главе столицы, и в молдавской политике в целом.

СПРАВКА: Дорин Киртоакэ родился 9 августа 1978 года в Кишиневе. В 1993 году окончил среднюю школу «Георге Асаки» в Кишиневе, в 1997 — лицей им. К. Негруцци в Яссах (Румыния), получил диплом бакалавра, в 2001 году окончил юридический факультет Бухарестского университета и Колледж европейского образования Парижского университета Сорбонны и получил диплом по европейскому праву.

Он работал редактором развлекательной передачи «Surprize Surprize» (TVR 1, Румыния, 2001-2002); главным редактором той же программы (2002 — 2003); координатором проектов «Свобода выборов и свобода прессы» Хельсинского комитета по правам человека в Р. Молдова (2003-2005). В мае 2005 года он стал вице-председателем Либеральной партии, а затем — первым заместителем председателя партии. В 2005 году, он дважды баллотируется на должность мэра столицы, но оба раза выборы не были утверждены из-за низкой явки избирателей. 17 июня 2007 года Дорин Киртоакэ был избран мэром Кишинева с 61,17% голосов. 19 июня 2011 года и 28 июня 2015 был переизбран на эту должность.