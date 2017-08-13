Влад Плахотнюк – между объединением с Румынией и вступлением в НАТО

Чего хочет Влад Плахотнюк: объединить Молдову с Румынией, или сделать нашу страну членом НАТО? С этим вопросом ко мне на днях обратился один иностранный преподаватель, который часто бывает в Кишиневе, и интересуется тем, что здесь у нас происходит. Он сказал мне, что внимательно следит за всем, что пишут на эти темы, и просил меня помочь разобраться.

Признаюсь, об этом я писал довольно много. Иногда я излагал свои суждения, иногда – чужие, но никогда не ставил перед собой вопрос так, как мой собеседник, что Влад Плахотнюк непременно, пойдет по одному из этих путей.

Я честно признался, что не знаю, что и думать, потому что никогда не смотрел на эту проблему именно с этой точки зрения, но зато теперь мы можем сделать это вместе. Так и поступим.

Первый вывод, к которому мы пришли, было то, что сейчас власть может считать надежными иностранными партнерами только Киев, Бухарест и Вашингтон. Исходя из этого, сам собой напрашивается сценарий со вступлением в НАТО – Украина уже вступила на этот путь, НАТО не скрывает свои интересы в нашем регионе, а нынешняя власть запросто может проголосовать за отмену принципа нейтралитета. Также вероятен и сценарий с объединением с Румынией. В Бухаресте у власти находятся политические партнеры нашей власти, и, несмотря на то, что официальный Кишинев и Бухарест не обсуждают пока объединение как таковое, это легко может измениться в любой момент.

Вторым выводом стало то, что меры, которые наша власть довольно смело предпринимает по отношению к Российской Федерации и ее открыто вызывающее поведение с ЕС свидетельствуют о том, что она чувствует за своей спиной поддержку, и что в этом вопросе существует некий запасной план. Если б это было не так, молдавские власти не рискнули бы так вести себя с ЕС и Россией, особенно в период, когда интересы этих двух сил совпадают в отношении нынешней власти в Молдове. А запасных планов может быть только два: объединение с Румынией, и вступление в НАТО. В этих случаях молдавские власти могут не опасаться мести России или жестких действий со стороны ЕС.

Третьим выводом стало то, что после всего сделанного, молдавские власти нуждаются в гарантиях, что с ними ничего плохого не случится и после того, как они покинут власть. Эти гарантии могут быть предоставлены лишь в двух случаях: при вступлении в НАТО или при объединении с Румынией. И, кстати, наша власть часто ведет себя так, будто после нее больше ничего не будет.

Конечно, мы пришли и к другим выводам в пользу двух означенных сценариев, и это наводит на мысль, что заданный мне вопрос не совсем лишен смысла. Тем более, что один из выводов может стать компромиссным вариантом между этим двумя сценариями: вступление в НАТО посредством объединения с Румынией, потому что Румыния является страной-членом НАТО.

Думитру Спэтару

P.S.: Важное уточнение – это были просто логические рассуждения на заданную конкретную тему. В остальном, каждый вправе решать сам, насколько вероятны описанные сценарии событий.