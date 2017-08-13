Советник от "Нашей партии" в совете Сынжеры Ион Дука отверг обвинения в причастности к самоубийству примара Михая Лари

Советник от "Нашей партии" в совете Сынжеры Ион Дука категорически отверг обвинения в причастности к недавнему самоубийству примара города Михая Лари. Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сообщил на пресс-конференции, что имел отношения с Лари исключительно делового, публичного характера.

"Мы были с ним знакомы по работе как примар и советник. Я как юрист, курируя в совете исполнение законодательных актов, естественно, иногда оппонировал Лари. Но это была рабочая атмосфера, решение общих для нас вопросов при разном видении путей достижения результатов", - сказал Дука. Он отметил, что провести пресс-конференцию и сделать публичные заявления после многочисленных публикациях в СМИ, в том числе и подконтрольных правящему режиму.

"Началось все со статьи в газете, где мое имя было упомянуто в связи с возможным убийством Лари. То есть идет следствие, не проведены еще все положенные экспертизы, полагаю, что и следователи для себя еще не сделали определенных выводов, но журналисты уже все знают. Это полностью опровергает норму презумпции невиновности. Пусть скажут свое слово следователи, но никак не СМИ", - сказал чиновник.

Он подчеркнул, что никак не фигурирует в уголовном деле, возбужденном по факту трагедии с Михаем Лари: "В день трагедии я даже не был в стране, узнал о случившемся 6 августа. Но сразу после публикации в газете "жареную" новость о моей причастности к убийству вдруг подхватили телеканалы, аффилированные власти. Несколько дней подряд идут эфиры, и мое имя склоняют на все лады. Как это понимать? У меня семья и ребенок. Они встревожены и не понимают, что происходит".

Дуке позиция провластных СМИ более чем понятна: "Травля советника от НП им выгодна. Здесь торжествует принцип: главное испачкать, а там пусть отмывается сам... Но я еще раз хочу отмести все инсинуации. Я не имею никакого отношения к трагедии с Лари. Разделяю горе его родных и глубоко соболезную им. А порочить свое имя не позволю".