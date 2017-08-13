«Чушь, бред и глупость»: муниципий Оргеева объявил о выходе из Конгресса местных властей

Власти Оргеева решили покинуть Конгресс местных властей.

Решение о прекращении договора с конгрессом было принято на встрече муниципального совета Оргеева. По мнению примара Илана Шора, Конгресс местных властей занимается политикой и «дешевым популизмом».

- С сожалением констатирую, что сегодня организация не соответствует ни одной из заявленных целей, - подчеркнул Илан Шор. - Она стремительно превращается в политическую партию. Вместо того, чтобы усердно работать во благо развития своих населенных пунктов, руководство Конгресса местных властей то и дело выступает с политическими декларациями, занимается пустой демагогией и дешевым популизмом. Абсурдно то, что это делается от имени всей организации.

Чиновник отметил, что примары населенных пунктов, советники городских и районных советов являются представителями различных политических партий. Причем, у каждого из них есть своя политическая доктрина и свой взгляд на происходящие в Молдове процессы.

- И то, что какие-то выскочки делают свои политические декларации от их имени - чушь, бред и глупость, - категорично заявил примар Оргеева. - Никто не наделял исполнительного председателя Конгресса Виорела Фурдуя такими полномочиями! Обслуживать его политические амбиции жители Оргеева не намерены! Организация CALM создана не для того, чтобы Фурдуй и его приближенные самоутверждались в качестве политических фигур.

Шор также сообщил, что Оргеев ежегодно выделял 10 тыс. леев конгрессу в качестве обязательного взноса, но больше не будет это делать. Он посоветовал и другим примарам поступить подобным образом.

Примар Оргеева Илан Шор в конце июня был осужден на 7,5 лет лишения свободы. Он был помещен под судебный контроль, поэтому продолжил работу на своем посту.