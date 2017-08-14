Как молдаване стали «лучшими отпускниками» в Болгарии

В предыдущих выпусках «путевых заметок» мы рассказали читателям о том, как наши (и не только) граждане пускаются на Солнечном Берегу в сексуальные приключения и как они же скупают элитное жилье за сотни тысяч евро на два-три месяца в году. Сегодня не менее важные темы: отдых за пределами пляжа и что может грозить любимым курортам миллионов в ближайшее время.

Турки идут?

Мы отдыхаем на Солнечном Берегу уже несколько лет подряд, но именно этим летом особенно стало заметно, как много появилось в округе граждан Турции. И дело не только в том, что это страна граничит с Болгарией: поговаривают, что в ближайшие годы готовится экспансия сюда всякого рода известных хотельеров – а пока зондируется почва... На болгарских интернет-форумах идут бурные дискуссии о грядущем: кто-то всерьез говорит о том, что турки уже скупили несколько отелей и закрытых жилых комплексов, кто-то пугает в связи с этим серьезным подорожанием на курортах. Из уст в уста передается история россиянина, которому предложили небольшие деньги за то, чтобы он продал туркам свои апартаменты в комплексе в Святом Власе, а когда он отказался – началась травля…

- Мне кажется, что это всего лишь слухи, - рассказывает менеджер одной из крупнейших сетей туристических комплексов в Болгарии, - Турки понимают, что сезон здесь длится всего-ничего (поэтому вкладывать громадные деньги в недвижимость, которая большую часть года будет пустовать – невыгодно), что отдыхающих сюда привлекает относительная дешевизна – любое повышение стоимости на услуги будет грозит курорту запустением – люди быстро переориентируются.

«Сбор денег на ремонт Провала - чтоб не слишком проваливался»

В жизни каждого отдыхающего наступает период, когда «овощной отдых на пляже» (лежишь себе, как баклажан, обжариваясь со всех сторон) надоедает, либо резко портится погода. И тогда возникает вопрос: а что тут можно еще посмотреть – в пределах, конечно, разумной досягаемости.

Мы сгоняли два раза - в Велико Тырново и Пловдив. Как оказалось, не восторга ради, а для разнообразия – знакомые россияне говорили, что ничего более прекрасного они в жизни не видели, но нас не особо впечатлило: видали мы в этих ваших италиях, франциях, германиях городишки не хуже. Да тот же румынский Брашов даст фору, к примеру, Велико Тырново. Сразу же оговорюсь, это только частное мнение нашей компании, на истину в последней инстанции не претендующее. Народ с удовольствием катается по экскурсиям, расхваливая даже маршрут «Болгарское село» - с дегустацией жареных перцев и вина (угу, удивили молдаван).

Бесплатный совет от «КП»

Если вы хотите во время отпуска съездить на экскурсию, готовьтесь к данному мероприятию заранее – читайте отзывы в интернете, к примеру. Дело в том, что продавцы туров могут свести с ума своей неторопливостью и философскими рассуждениями не по теме. Особенно, если на термометре под 40 и вам не терпится окунуться в море. Вот типичный ответ на вопрос, куда прикольнее сгонять – в Велико Тырново или Пловдив?

- Паста или пицца? Люля-кебаб или шашлык? Плов или ризотто? Как можно задавать такой вопрос? – и столько обиды в этом…

Как бы немного странно, если честно – то, что без проблем понятно местному, может быть загадкой для приезжего. Мне, например, не сложно ответить туристу в Молдове, если он спросит, куда стоит поехать - в Криково или Старый Орхей? Я же не начну ему рассказывать про мамалыгу-плацинды, мититеи-кырнецеи…

В общем, рассчитывайте в этом отношении только на себя.

У нас за стенкой поселился замечательный сосед – из Кишинева!

А у нас для вас хорошие новости: молдавские туристы признаны самими болгарами самыми «комфортными соседями». Мы наткнулись на этот рейтинг на одном специализированном форуме, и потому решили предать сей факт гласности. Все очень просто, он означает, что в случае, если вас поселят с нашими согражданами по соседству, то отдых у вас будет прекрасным во всех отношениях: ни криков, ни визгов, ни драк. А в анти-лидерах, не удивляйтесь, немцы и итальянцы, которые, видимо, изначально ставят перед собой цель оттянуться как можно громче и пьянее.

Езжайте, граждане Молдовы, в отпуска – нас с радостью ждут везде!

Игорь Круду