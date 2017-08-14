Говорят о возможном возвращении Александра Тэнасе в большую молдавскую политику

О возможном возвращении в политику бывшего министра юстиции и бывшего председателя Конституционного суда Александра Тэнасе говорят давно, но в последнее время эта тема обрела довольно реальные очертания, и даже более-менее официальный характер. Таким образом, лидер Национал-либеральной партии Виталия Павличенко призналась, что уже дважды приглашала Тэнасе к себе в партию, и она же заявила, что он может присоединиться к команде партии Национального единства. Некоторые также утверждают, что Александр Тэнасе сыграет важную роль на следующих выборах столичного примара. Откуда все эти слухи, если сам Тэнасе пока не заявил о своих политических планах? В этом мы и попробуем разобраться.

Во-первых, нужно отметить, что Александр Тэнасе обладает существенным политическим потенциалом. Этот потенциал особенно проявился в период, когда он был одним из руководителей ЛДПМ. И если уж этот потенциал существует, тогда рано или поздно, но он должен быть использован.

Во-вторых, Александр Тэнасе вовремя ушел из ЛДПМ, а точнее, еще до всех тех событий, в результате которых партию стали ассоциировать с не самыми лицеприятными фактами. Далеко не многие члены ЛДПМ могут похвастаться тем же. А это означает, что при возвращении в политику, Александр Тэнасе мог бы привлечь часть электората этой партии, который сейчас находится в дрейфующем состоянии.

В-третьих, Александру Тэнасе удалось сохранить относительно незапятнанной свою репутацию. А на сегодняшний день в молдавской политике это не так уж и мало.

В-четвертых, Александр Тэнасе является признанным унионистом, семья которого постоянно продвигала идеалы объединения и пользовалась уважением в Бухаресте. Эти факты приобретают особую значимость в условиях, когда в Молдове на унионистском сегменте электората ощущается огромный дефицит лиц, способных его объединить на следующих парламентских выборах.

Еще в списке заслуг Александра Тэнасе числятся и некоторые важные для демократического (особенно унионистского) электората решения, принятые им в качестве председателя Конституционного суда, как например решение о правильном названии государственного языка – румынским.

Все вышеизложенное вполне объясняет тот факт, что многие прочат Тэнасе возвращение в большую молдавскую политику. Но, также, все это не может гарантировать ему беспрепятственной политической карьеры. Несомненно, если он решит вернуться в политику, помимо его достоинств, будут выведены на обсуждение и его слабые стороны. И это сделают те, кому возвращение Тэнасе невыгодно. Так в политике происходит всегда, но это уже другая тема для обсуждения, потому что в этой статье целью было объяснить откуда столько интереса к возможному возвращению Александра Тэнасе. Надеюсь, ответ на поставленный вопрос был получен.

Думитру Спэтару