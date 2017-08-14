Саакашвили решил освободить Украину от «молдавских и донецких олигархов»

Скандальный политик Михаил Саакашвили заявил, что не хочет возвращаться в Грузию, поскольку его планы связаны с «освобождением Украины».

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области отреагировал на розыгрыш известного российского пранкера Лексуса, который позвонил главе МВД Грузии Георгию Мгебришвили и представился главой МВД Украины Арсеном Аваковым. Пранкер рассказал грузинскому чиновнику, что на Украину прибывает Саакашвили, и его готовы выдать Тбилиси. Однако Мгебришвили ответил ему, чтобы одиозного политика не высылали в Грузию.

Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook написал эмоциональный пост, в котором подчеркнул, что экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили боится его возвращения. Вместе с тем, по словам бывшего главы Одесской области, он объявляет войну неким молдавским и донецким олигархам.

- Иванишвили признал в разговоре с «Аваковым» то, что я всегда говорил: все дела против меня сфабрикованы и имеют чисто политический характер, - утверждает Саакашвили. - Иванишвили боится моего приезда в Грузию, так как грузинский народ, у которого уже достаточно материала для сравнения моего правления с олигархическим гнетом, выйдет на улицы и сметет их, как только я появлюсь в Тбилиси. Но у меня есть ближайшие планы, связанные с Украиной и с освобождением ее от молдавских и донецких олигархов.

Что касается донецких олигархов – украинцы сразу поняли, что политик намекает на влиятельного бизнесмена Рината Ахметов. А вот упоминание молдавских олигархов вызвало мнение, что Саакашвили может быть недоволен Анатолием Кинахом и Сергеем Тигипко, поскольку на Украине есть только два этих известных политика молдавского происхождения. Однако они никогда не вступали в конфликт с запальчивым грузином.

Исходя из этого, понятно, что Саакашвили назвал молдавским олигархом своего злейшего врага - Петра Порошенко. Но тот родился в Болграде Одесской области. В девятилетнем возрасте будущий президент Украины с семьей переехал в Бендеры, где окончил школу, после чего поступил в Высшее мореходное училище в Одессе.

26 июля Саакашвили был лишен украинского гражданства. Если он вернется на Украину, у него отберут паспорт. Грузинского гражданства его лишили в 2015 году. Сейчас находится в Европе – на этой неделе он посетил Польшу, Литву, Венгрию.