Молдова рассчитывает укрепить лидерство в сфере информтехнологий

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Технологии
Молдова должна сохранить свои позиции регионального лидера в области IT. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык во время встречи с коллективом бывшего Министерства информационных технологий и связи.
Он отметил, что поддержание и укрепление регионального лидерства в области информационных технологий является одной из основных задач Министерства экономики и инфраструктуры, к которому перешло управление данной областью.
Вице-премьер отметил, что на протяжении последних лет область информационных технологий управлялась очень эффективно, выдвинув Молдову среди региональных лидеров в этом секторе
Все приемы на работу будут производиться на конкурсной основе и на принципах профессионализма кандидатов, подчеркнул министр экономики. Он заверил, что в процессе реорганизации будут обеспечиваться все социальные права персонала, - сообщает Interlic.md.
Октавиан Калмык отметил, что в ближайшее время будет разработан Регламент деятельности Минэкономинфраструктуры, установлена структура и штатное расписание.
«Я уверен, что мы сформируем функциональную структуру, которая будет эффективно управлять областями ответственности, обеспечивая таким образом экономическое развитие страны по всем направлениям», - подчеркнул министр экономики и инфраструктуры.
Октавиан Калмык отметил, что группа экспертов разработает до конца года совместную программу краткосрочных приоритетов Минэкономинфраструктуры. Одновременно ведется работа по подготовке всеобъемлющей программы действий на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, исходя из намеченных правительством программы управления и программ развития страны.
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