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Технологии
Молдова рассчитывает укрепить лидерство в сфере информтехнологий
14.08.2017

 Молдова должна сохранить свои позиции регионального лидера в области IT. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык во время встречи с коллективом бывшего Министерства информационных технологий и связи.

Он отметил, что поддержание и укрепление регионального лидерства в области информационных технологий является одной из основных задач Министерства экономики и инфраструктуры, к которому перешло управление данной областью.

Вице-премьер отметил, что на протяжении последних лет область информационных технологий управлялась очень эффективно, выдвинув Молдову среди региональных лидеров в этом секторе
.
Относительно реформы центральной публичной администрации Октавиан Калмык отметил, что «министерства будут заниматься разработкой и внедрением политик и стратегий развития, а агентства или другие организации, находящиеся в подчинении, - их практической реализации. В связи с этим в результате реформы в новую структуру Министерства экономики и инфраструктуры будет задействован ряд специалистов для разработки этих политик, те же, кто работают в подразделениях поддержки, будут приняты в аналогичные структуры нового министерства».

Все приемы на работу будут производиться на конкурсной основе и на принципах профессионализма кандидатов, подчеркнул министр экономики. Он заверил, что в процессе реорганизации будут обеспечиваться все социальные права персонала, - сообщает Interlic.md.

Октавиан Калмык отметил, что в ближайшее время будет разработан Регламент деятельности Минэкономинфраструктуры, установлена структура и штатное расписание.

«Я уверен, что мы сформируем функциональную структуру, которая будет эффективно управлять областями ответственности, обеспечивая таким образом экономическое развитие страны по всем направлениям», - подчеркнул министр экономики и инфраструктуры.

Октавиан Калмык отметил, что группа экспертов разработает до конца года совместную программу краткосрочных приоритетов Минэкономинфраструктуры. Одновременно ведется работа по подготовке всеобъемлющей программы действий на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, исходя из намеченных правительством программы управления и программ развития страны.


 
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